快訊

砂石場土石壓死小黃運將 家屬痛哭跪求鄭文燦要真相

破冰！馬英九、王金平握手 盼國民黨團結、兩岸接觸

影／山水悠情鷹之谷雯翔舞團 舞出大埔淒美愛情故事

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣大埔鄉森友會水庫節明天登場；嘉義縣傑出演藝團隊雯翔舞團，以大埔自然人文及傳說故事「紅花園」為題材，創作最新舞作「山水悠情、鷹之谷」，後天下午2點半在民雄鄉表演藝術中心演藝廳上演，上午在縣府宣傳演出，一對男女舞者演出「紅花園」愛情故事，2名女舞者表演「老鷹之舞」。

曾文水庫所在地大埔鄉擁有絕美天然環境，雯翔舞團團長郭玉雯今年帶領編舞家，前往大埔田野采風，觀察當地人文及動物身形姿態，結合當地團隊大埔樂團進入劇場演出，跨領域合作，以在地傳說故事「紅花園」為舞蹈編創素材，融入老鷹飛翔英姿，以及山羌、螢火蟲、竹筍、水庫地景等元素，編製出唯美動人的舞劇。

雯翔舞團年度創作演出「一鄉一特色」，以嘉縣18鄉鎮市地方特色為創作主軸，每年藉不同主題融入地方人文地景特色，以獨創、嶄新的舞蹈語彙，探索土地與生命的美好連結，至今已為12鄉鎮市經典傳說故事編舞演出，體現在地民俗風情。

雯翔舞團連續14年榮獲嘉縣傑出演藝團隊殊榮，致力多元舞蹈創作及營運發展，求新求變過程，保持團隊舞蹈藝術風格，將舞蹈抽象概念轉化成舞者舞動肢體美感，讓舞蹈藝術素養扎根民眾內心。

「山水悠情、鷹之谷」公演預售票滿座，縣長翁章梁、大埔鄉長吳明勳等來賓搶先觀看，祝賀雯翔舞蹈，讚賞舞團透過舞作情感，讓豐美藝術情境，彰顯豐富多元文化特色，傳達對土地愛與熱情，帶給觀眾全新視聽享受。

嘉義縣傑出演藝團隊雯翔舞團，以大埔自然人文及傳說故事「紅花園」為題材，創作最新舞作「山水悠情、鷹之谷」，上午在縣府宣傳演出，一對男女舞者演出「紅花園」愛情故事。記者魯永明／攝影
嘉義縣傑出演藝團隊雯翔舞團，以大埔自然人文及傳說故事「紅花園」為題材，創作最新舞作「山水悠情、鷹之谷」，上午在縣府宣傳演出，一對男女舞者演出「紅花園」愛情故事。記者魯永明／攝影
嘉義縣傑出演藝團隊雯翔舞團，以大埔自然人文及傳說故事「紅花園」為題材，創作最新舞作「山水悠情、鷹之谷」，上午在縣府宣傳演出，2名女舞者表演「老鷹之舞」。記者魯永明／攝影
嘉義縣傑出演藝團隊雯翔舞團，以大埔自然人文及傳說故事「紅花園」為題材，創作最新舞作「山水悠情、鷹之谷」，上午在縣府宣傳演出，2名女舞者表演「老鷹之舞」。記者魯永明／攝影
嘉義縣傑出演藝團隊雯翔舞團，以大埔自然人文及傳說故事「紅花園」為題材，創作最新舞作「山水悠情、鷹之谷」，上午在縣府宣傳演出，2名女舞者表演「老鷹之舞」。記者魯永明／攝影
嘉義縣傑出演藝團隊雯翔舞團，以大埔自然人文及傳說故事「紅花園」為題材，創作最新舞作「山水悠情、鷹之谷」，上午在縣府宣傳演出，2名女舞者表演「老鷹之舞」。記者魯永明／攝影
嘉義縣傑出演藝團隊雯翔舞團，以大埔自然人文及傳說故事「紅花園」為題材，創作最新舞作「山水悠情、鷹之谷」，上午在縣府宣傳表演。記者魯永明／攝影
嘉義縣傑出演藝團隊雯翔舞團，以大埔自然人文及傳說故事「紅花園」為題材，創作最新舞作「山水悠情、鷹之谷」，上午在縣府宣傳表演。記者魯永明／攝影

大埔 舞團 水庫

延伸閱讀

台建築團隊陪護 助閩鄉建鄉創

影／五光十色火舞團超震撼 「北海潮與火」揭幕照夜空

奇特造型漂流木小提琴 成嘉義大埔觀光亮點

融入大埔在地元素 雯翔舞團與童共譜「山水幽情」舞劇

相關新聞

科技力嚇嚇叫！台南一中學生設計校內線上訂餐系統

台南一中學生張睿玹、鄭弘煒為學校美食廣場開發線上訂餐系統，搭配最新的PWA網站技術，讓網站就能像手機App一樣方便，下周...

影／山水悠情鷹之谷雯翔舞團 舞出大埔淒美愛情故事

嘉義縣大埔鄉森友會水庫節明天登場；嘉義縣傑出演藝團隊雯翔舞團，以大埔自然人文及傳說故事「紅花園」為題材，創作最新舞作「山...

新竹縣行動書車校園巡迴開跑 挺進偏鄉小校

新竹縣行動書車校園巡迴今年下半年度活動近日正式啟動，縣府今天指出，將陸續走訪瑞峰、新社、秀巒、太平及十興等5所學校，辦理...

偏鄉山城迷你太平國小校長黃彥鈞 獲校長領導卓越獎

嘉義縣偏鄉山區梅山鄉太平國小只有20多名學生，校長黃彥鈞帶領教學團隊，透過「生態人文實驗小學」轉型，讓學校及社區共榮，展...

育英學童等公車空間不足 站牌將遷移更安全

位在新北市淡水區育英國小前方的十字路口，平常車流量就非常多，在中山北路3段這邊，有一處公車站牌，但路旁可以讓學童及民眾等候公車的空間相當狹小，育英國小校長 陳東鴻表示，學校這幾年都招生滿額，有10%的學童都必需與家長一起等候公車上下課，而現在狹小的候車空間，緊鄰車流頻繁的道路，真的有安全上的疑慮。

十分國小導覽員課程 學童深入了解家鄉文化

說到平溪很多人想到的是天燈，可是平溪其實還有著豐富的鐵道以及礦業文化，更有著多樣的動、植物以及景觀，所以十分國小就替學生安排了導覽員培訓課程，首先由當地導覽老師帶領學童認識家鄉的人文景色以及動、植物，要讓學童們透過課程更了解自己生長的故鄉，也能在台日煤礦交流特展中，擔任小小導覽員。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。