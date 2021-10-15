影／山水悠情鷹之谷雯翔舞團 舞出大埔淒美愛情故事
嘉義縣大埔鄉森友會水庫節明天登場；嘉義縣傑出演藝團隊雯翔舞團，以大埔自然人文及傳說故事「紅花園」為題材，創作最新舞作「山水悠情、鷹之谷」，後天下午2點半在民雄鄉表演藝術中心演藝廳上演，上午在縣府宣傳演出，一對男女舞者演出「紅花園」愛情故事，2名女舞者表演「老鷹之舞」。
曾文水庫所在地大埔鄉擁有絕美天然環境，雯翔舞團團長郭玉雯今年帶領編舞家，前往大埔田野采風，觀察當地人文及動物身形姿態，結合當地團隊大埔樂團進入劇場演出，跨領域合作，以在地傳說故事「紅花園」為舞蹈編創素材，融入老鷹飛翔英姿，以及山羌、螢火蟲、竹筍、水庫地景等元素，編製出唯美動人的舞劇。
雯翔舞團年度創作演出「一鄉一特色」，以嘉縣18鄉鎮市地方特色為創作主軸，每年藉不同主題融入地方人文地景特色，以獨創、嶄新的舞蹈語彙，探索土地與生命的美好連結，至今已為12鄉鎮市經典傳說故事編舞演出，體現在地民俗風情。
雯翔舞團連續14年榮獲嘉縣傑出演藝團隊殊榮，致力多元舞蹈創作及營運發展，求新求變過程，保持團隊舞蹈藝術風格，將舞蹈抽象概念轉化成舞者舞動肢體美感，讓舞蹈藝術素養扎根民眾內心。
「山水悠情、鷹之谷」公演預售票滿座，縣長翁章梁、大埔鄉長吳明勳等來賓搶先觀看，祝賀雯翔舞蹈，讚賞舞團透過舞作情感，讓豐美藝術情境，彰顯豐富多元文化特色，傳達對土地愛與熱情，帶給觀眾全新視聽享受。
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