國圖珍藏古籍山海經、茶經 出庫房與讀者會面

國家圖書館典藏豐富藝術類珍貴古籍文獻。即日起至12月1日止，在國圖藝文中心一樓展覽廳舉辦「玩．美生活」傳統文化美學古籍文獻展，精選館藏宋、元、明、清等具有代表性的藝術類珍貴古籍與文物精品逾60種，機會十分難得。

珍貴古籍文獻如明代萬曆年間雕印的墨譜《程氏墨苑》、中國古代天文星占書集大成之作《天元玉曆祥異賦》、古代神話傳說最豐富的一本奇書《山海經》、刊刻於宋嘉定六年的國寶級善本《註東坡先生詩》、唐朝隱士陸羽所撰的茶學著作《茶經》、宋代著名女詞人李淸照之父—北宋文學家李格非所撰地理典籍《洛陽名園記》、明代戲曲專家高濂的養生專著《雅尚齋遵生八牋》等，皆為平日難得一見的珍本。

國圖館長曾淑賢表示，國圖存藏許多歷代的珍貴善本古籍，其中文化美學的藝術類經典收藏頗為可觀。這次展覽活動不僅體裁廣泛、品類繁多，而且內容多元萬象，值得窺其堂奧。

國圖指出，疫情趨緩，生活可望逐漸回歸常態。國圖選在10月金秋時節，規畫這項展覽，分類引薦大眾，一睹珍貴的古籍風采，分享精緻的文化盛宴；配合展覽主題，舉辦線上主題猜謎遊戲以及書箋製作體驗活動，引領大眾領略華夏厚實的人文美學，追尋內心豐盈，體驗「玩．美人生」。