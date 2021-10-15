快訊

城中城事件啟動捐款專戶 罹難者20萬、傷者5萬慰問金

昔斥胡應下台今遇46死大火 陳其邁哽15秒後回：不迴避

信不信種田也要數位轉型？嘉大數位農耕SOP造福農民

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
嘉義大學數位團隊以植保無人機進行農田蟲病防治。記者蔡維斌／翻攝
嘉義大學數位團隊以植保無人機進行農田蟲病防治。記者蔡維斌／翻攝

不僅產業數位轉型，農業也將步向數位化，嘉義大學數位化農耕團隊和國際技師合作，將耕作、田間管理、施肥防病到外銷通路，建構一套符合國際驗證標準的SOP系統，在雲林縣大庄果菜生產合作社實驗下來，成效極佳，即便疫情期間仍保有蒿苣穩定的出口量，為國內數位化農產出口奠定良好基礎。

由嘉義大學農藝系教授莊愷瑋、園藝系助理教授王孝雯領軍的農耕數位化團隊，選擇「蘋果美生萵苣」生產基地的雲林縣二崙鄉大庄果菜生產合作社，作為推動農業數位轉型實驗農場，並與土耳其國際驗證單位（AGFOCERT）合作，建構符合國際驗證的耕作管理系統，提升農產外銷競爭力。

該團隊數位經理張盟岡更帶領土耳其的食品工程師與農業工程師進場協助，將農業產業鏈導入「全球良好農業規範（GlobalG.A.P.）」，讓農作物每個生產環節，更能符合國際食安驗證標準，降低檢驗不合格被打回票的風險。

張盟岡指出，農耕數位轉型主要是把施肥用藥等田間生產管理，建立完整的數據分析，例如無人機噴藥及農藥殘留質譜快篩，完成一套可行參數供農民參考，農民只要「照章耕作」，不但可符合外銷驗證標準，更可大幅降低資材、人力成本，為台灣農產建立具體可行的數位轉型模板，樹立標竿。

大庄果菜生產合作社主席鍾秋田開心表示，透過這次國際性產學合作，調整合作社管理系統，簡化田間紀錄的繁瑣過程並降低成本，並讓合作社擁有全球良好農業規範GlobalG.A.P.系統管理，從耕作到採收，品質更加穩定，取得國際市場門票，立足全球，受益良多。

嘉大團隊成功推動數位農耕轉型，並建構耕作SOP，使農產符合國際規範，強化外銷能力，造福農民。記者蔡維斌／翻攝
嘉大團隊成功推動數位農耕轉型，並建構耕作SOP，使農產符合國際規範，強化外銷能力，造福農民。記者蔡維斌／翻攝
嘉義大學數位團隊以植保無人機進行農田蟲病防治。記者蔡維斌／翻攝
嘉義大學數位團隊以植保無人機進行農田蟲病防治。記者蔡維斌／翻攝
嘉大團隊每7天做一次採收，送到實驗室用儀器測定面積再預估產量和品質。記者蔡維斌／翻攝
嘉大團隊每7天做一次採收，送到實驗室用儀器測定面積再預估產量和品質。記者蔡維斌／翻攝
嘉大團隊每7天做一次採收，送到實驗室用儀器測定面積再預估產量和品質。記者蔡維斌／翻攝
嘉大團隊每7天做一次採收，送到實驗室用儀器測定面積再預估產量和品質。記者蔡維斌／翻攝
嘉義大學數位團隊進行土壤分析，建構土壤品質數位參數供農參考，以能種出符合國際規範的作物，穩定外銷。記者蔡維斌／翻攝
嘉義大學數位團隊進行土壤分析，建構土壤品質數位參數供農參考，以能種出符合國際規範的作物，穩定外銷。記者蔡維斌／翻攝

生產合作社 土耳其 農民

延伸閱讀

兼具美感與體驗！ 新北市觀光旅遊網全新升級 導入VR互動智慧科技

鴻海數位轉型 看見成果

鴻海攜遠傳 建高效能數據中心

天玉集團力挺在地農產 賞屋送蓮霧

相關新聞

科技力嚇嚇叫！台南一中學生設計校內線上訂餐系統

台南一中學生張睿玹、鄭弘煒為學校美食廣場開發線上訂餐系統，搭配最新的PWA網站技術，讓網站就能像手機App一樣方便，下周...

國圖珍藏古籍山海經、茶經 出庫房與讀者會面

國家圖書館典藏豐富藝術類珍貴古籍文獻。即日起至12月1日止，在國圖藝文中心一樓展覽廳舉辦「玩．美生活」傳統文化美學古籍文...

信不信種田也要數位轉型？嘉大數位農耕SOP造福農民

不僅產業數位轉型，農業也將步向數位化，嘉義大學數位化農耕團隊和國際技師合作，將耕作、田間管理、施肥防病到外銷通路，建構一...

新竹縣行動書車校園巡迴開跑 挺進偏鄉小校

新竹縣行動書車校園巡迴今年下半年度活動近日正式啟動，縣府今天指出，將陸續走訪瑞峰、新社、秀巒、太平及十興等5所學校，辦理...

偏鄉山城迷你太平國小校長黃彥鈞 獲校長領導卓越獎

嘉義縣偏鄉山區梅山鄉太平國小只有20多名學生，校長黃彥鈞帶領教學團隊，透過「生態人文實驗小學」轉型，讓學校及社區共榮，展...

育英學童等公車空間不足 站牌將遷移更安全

位在新北市淡水區育英國小前方的十字路口，平常車流量就非常多，在中山北路3段這邊，有一處公車站牌，但路旁可以讓學童及民眾等候公車的空間相當狹小，育英國小校長 陳東鴻表示，學校這幾年都招生滿額，有10%的學童都必需與家長一起等候公車上下課，而現在狹小的候車空間，緊鄰車流頻繁的道路，真的有安全上的疑慮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。