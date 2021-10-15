信不信種田也要數位轉型？嘉大數位農耕SOP造福農民
不僅產業數位轉型，農業也將步向數位化，嘉義大學數位化農耕團隊和國際技師合作，將耕作、田間管理、施肥防病到外銷通路，建構一套符合國際驗證標準的SOP系統，在雲林縣大庄果菜生產合作社實驗下來，成效極佳，即便疫情期間仍保有蒿苣穩定的出口量，為國內數位化農產出口奠定良好基礎。
由嘉義大學農藝系教授莊愷瑋、園藝系助理教授王孝雯領軍的農耕數位化團隊，選擇「蘋果美生萵苣」生產基地的雲林縣二崙鄉大庄果菜生產合作社，作為推動農業數位轉型實驗農場，並與土耳其國際驗證單位（AGFOCERT）合作，建構符合國際驗證的耕作管理系統，提升農產外銷競爭力。
該團隊數位經理張盟岡更帶領土耳其的食品工程師與農業工程師進場協助，將農業產業鏈導入「全球良好農業規範（GlobalG.A.P.）」，讓農作物每個生產環節，更能符合國際食安驗證標準，降低檢驗不合格被打回票的風險。
張盟岡指出，農耕數位轉型主要是把施肥用藥等田間生產管理，建立完整的數據分析，例如無人機噴藥及農藥殘留質譜快篩，完成一套可行參數供農民參考，農民只要「照章耕作」，不但可符合外銷驗證標準，更可大幅降低資材、人力成本，為台灣農產建立具體可行的數位轉型模板，樹立標竿。
大庄果菜生產合作社主席鍾秋田開心表示，透過這次國際性產學合作，調整合作社管理系統，簡化田間紀錄的繁瑣過程並降低成本，並讓合作社擁有全球良好農業規範GlobalG.A.P.系統管理，從耕作到採收，品質更加穩定，取得國際市場門票，立足全球，受益良多。
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