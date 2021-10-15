新竹縣行動書車校園巡迴開跑 挺進偏鄉小校

新竹縣行動書車校園巡迴今年下半年度活動近日正式啟動，縣府今天指出，將陸續走訪瑞峰、新社、秀巒、太平及十興等5所學校，辦理15場閱讀講座，及提供二重、十興、麻園及清水等4所學校閱讀書箱，為大家帶來專屬公共圖書館閱讀推廣的課程活動，持續用閱讀點亮新竹縣。

文化局長李安妤說，新竹縣首場校園書車活動，來到位於五峰與竹東交界的瑞峰國小，全校學生人數僅16人，資源較缺乏，對於行動書車的初體驗，學童反應熱烈，全校師生也藉此機會辦證及借書，是一次相當成功的閱讀交流。

瑞峰國小圖推老師也運用此次書車的故事繪本，現場帶來一場即興的「說故事」時光，唱作俱佳的老師，一個人表現多種角色聲音及搭配生動肢體與豐富逗趣的表情，學生聽得津津有味。

文化局表示，為配合校園巡迴活動，行動書車藏書專門挑選適合國小學童的書籍，且皆為新書，相當受歡迎。本學期的書車進校園活動，同時搭配了英文講座，將英文結合吉他、鼓箱及流行樂曲，帶領學生用不同的方式認識英文，目的是讓學生不害怕英文，享受學習英文的樂趣。

新竹縣長楊文科說，跨出圖書館，主動將閱讀資源傳送到竹縣各地，一直是圖書館的首要任務，透過本年度行動書車及書箱進校園的新服務，將優良兒童讀物帶進學校，讓學生進而主動學習、享受閱讀樂趣，落實公共圖書館與學校的夥伴關係，未來也將持續努力將好資源帶入校園。

除校園巡迴活動外，下半年度行動書車預計也會前往新豐、竹東、芎林、橫山等鄉鎮市活動中持續推廣，要將書香推送到竹縣各地，相關活動訊息皆可鎖定「新竹縣政府文化局-竹縣go藝思」FB粉絲頁、文化局官網、新竹縣公共圖書館網站https://reurl.cc/825eZ7查詢，歡迎大家跟著書車跑透透。