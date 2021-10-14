快訊

大火燒出商圈移轉悲歌 繁華「城中城」昔套房逾百萬如今一坪剩3萬

國票金併安泰銀終於拍板 每股對價逾17.21元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

十分國小導覽員課程 學童深入了解家鄉文化

觀天下 / 記者李嘉文／平溪報導
十分國小替學生安排導覽員培訓課程，帶領學童認識家鄉的人文景色以及動、植物，學童更了解自己生長的故鄉，也能在台日煤礦交流特展中，擔任小小導覽員。 圖／觀天下有線電視提供
十分國小替學生安排導覽員培訓課程，帶領學童認識家鄉的人文景色以及動、植物，學童更了解自己生長的故鄉，也能在台日煤礦交流特展中，擔任小小導覽員。 圖／觀天下有線電視提供

說到平溪很多人想到的是天燈，可是平溪其實還有著豐富的鐵道以及礦業文化，更有著多樣的動、植物以及景觀，所以十分國小就替學生安排了導覽員培訓課程，首先由當地導覽老師帶領學童認識家鄉的人文景色以及動、植物，要讓學童們透過課程更了解自己生長的故鄉，也能在台日煤礦交流特展中，擔任小小導覽員。

小朋友們搭乘著早期的運煤小火車來到了新平溪煤礦博物園區，體驗一下當年礦工們搭乘的感受，在園區中也透過老師的講解更了解平溪與煤礦的源淵，今天小朋友的任務是要將觀察到的東西畫成圖，透過繪畫，讓學童更仔細去觀察細節，也更深入了解煤礦文化。

十分國小校長利一奇表示，這次結合在地的導覽課程還有十分地區的礦業文化及鐵道文化來進行深度之旅，讓小朋友更了解家鄉的事物，也了解十分地區與礦業的淵源，透過活動，讓小朋友以後能以十分為中心出發，讓更多人了解十分的美。

雲林科技大學文資系助理教授王新衡表示，這次希望師生能一起共學煤礦的文化資產，也要透過繪畫的方式來觀察煤礦的遺址，透過圖像讓學生更仔細觀察煤礦遺址的外型及構造等等，也要讓完成的畫作，在月底的與日本煤礦博物館的交流中展示。

透過導覽員培訓課程，希望讓每一位學童在10月底的台日煤礦交流特展中，可以擔任小小導覽員，讓更多人了解平溪的文化，也透過課程讓學童更了解自己生長的故鄉，長大後有機會能替故鄉出一份力。

平溪

相關新聞

科技力嚇嚇叫！台南一中學生設計校內線上訂餐系統

台南一中學生張睿玹、鄭弘煒為學校美食廣場開發線上訂餐系統，搭配最新的PWA網站技術，讓網站就能像手機App一樣方便，下周...

育英學童等公車空間不足 站牌將遷移更安全

位在新北市淡水區育英國小前方的十字路口，平常車流量就非常多，在中山北路3段這邊，有一處公車站牌，但路旁可以讓學童及民眾等候公車的空間相當狹小，育英國小校長 陳東鴻表示，學校這幾年都招生滿額，有10%的學童都必需與家長一起等候公車上下課，而現在狹小的候車空間，緊鄰車流頻繁的道路，真的有安全上的疑慮。

十分國小導覽員課程 學童深入了解家鄉文化

說到平溪很多人想到的是天燈，可是平溪其實還有著豐富的鐵道以及礦業文化，更有著多樣的動、植物以及景觀，所以十分國小就替學生安排了導覽員培訓課程，首先由當地導覽老師帶領學童認識家鄉的人文景色以及動、植物，要讓學童們透過課程更了解自己生長的故鄉，也能在台日煤礦交流特展中，擔任小小導覽員。

會考生活英語／【生活篇】 飢餓救援

★ 單字 1. meal [mil] n. 一餐，一頓飯（國中基礎1200字） 2. daily [ˋdelɪ] adj. 每天的，日常的（國中挑戰800字）

故宮南北院17日免費參觀 台灣文化日來看斯卡羅

10月17日周日是台灣文化日，也是台灣文化協會創辦百年紀念日。為了紀念這個台灣文化史上的重要日子，國立故宮博物院南北院皆...

台南女中遇見女婕思 學生揚眉吐氣獲表揚

台南女中學生蔡明妡、鄭伊辰、馬翊庭參加科技部首屆「尋找資安女婕思」競賽，獲得全國第3名，校長鄭文儀今天表揚並致贈禮品以為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。