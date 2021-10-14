十分國小導覽員課程 學童深入了解家鄉文化

說到平溪很多人想到的是天燈，可是平溪其實還有著豐富的鐵道以及礦業文化，更有著多樣的動、植物以及景觀，所以十分國小就替學生安排了導覽員培訓課程，首先由當地導覽老師帶領學童認識家鄉的人文景色以及動、植物，要讓學童們透過課程更了解自己生長的故鄉，也能在台日煤礦交流特展中，擔任小小導覽員。

小朋友們搭乘著早期的運煤小火車來到了新平溪煤礦博物園區，體驗一下當年礦工們搭乘的感受，在園區中也透過老師的講解更了解平溪與煤礦的源淵，今天小朋友的任務是要將觀察到的東西畫成圖，透過繪畫，讓學童更仔細去觀察細節，也更深入了解煤礦文化。

十分國小校長利一奇表示，這次結合在地的導覽課程還有十分地區的礦業文化及鐵道文化來進行深度之旅，讓小朋友更了解家鄉的事物，也了解十分地區與礦業的淵源，透過活動，讓小朋友以後能以十分為中心出發，讓更多人了解十分的美。

雲林科技大學文資系助理教授王新衡表示，這次希望師生能一起共學煤礦的文化資產，也要透過繪畫的方式來觀察煤礦的遺址，透過圖像讓學生更仔細觀察煤礦遺址的外型及構造等等，也要讓完成的畫作，在月底的與日本煤礦博物館的交流中展示。

透過導覽員培訓課程，希望讓每一位學童在10月底的台日煤礦交流特展中，可以擔任小小導覽員，讓更多人了解平溪的文化，也透過課程讓學童更了解自己生長的故鄉，長大後有機會能替故鄉出一份力。