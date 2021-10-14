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育英學童等公車空間不足 站牌將遷移更安全

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
育英國小站公車站牌，先前就遷移過許多次，一直找不到一個適當的位置，會勘希望能夠解決候車空間不足的問題。 圖／紅樹林有線電視提供
育英國小站公車站牌，先前就遷移過許多次，一直找不到一個適當的位置，會勘希望能夠解決候車空間不足的問題。 圖／紅樹林有線電視提供

位在新北市淡水區育英國小前方的十字路口，平常車流量就非常多，在中山北路3段這邊，有一處公車站牌，但路旁可以讓學童及民眾等候公車的空間相當狹小，育英國小校長 陳東鴻表示，學校這幾年都招生滿額，有10%的學童都必需與家長一起等候公車上下課，而現在狹小的候車空間，緊鄰車流頻繁的道路，真的有安全上的疑慮。

埤島里長 蔡正忠表示，這一處的育英國小站公車站牌，先前就遷移過許多次，也因為用地問題，一直找不到一個適當的位置，因此日前新北市議員陳偉杰辦公室，也邀集了區公所，公路總局等相關單位前來會勘，希望能夠解決候車空間不足的問題。

議員陳偉杰服務處顧問 張連榮表示，在會勘之後，中山北路3段往三芝方向這一則的公車站牌位置將會遷移到171號民宅對面的安全島植栽施作一個候車空間出來，另外比較棘手往淡水方向的這一側，則是會先協調中山北路3段171號地主的同意是否遷到民宅前方位置，若不同意則是會在原地施作實體化人行道以區隔道路人車空間，以加強等候行人與學童的安全。

公車 淡水

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