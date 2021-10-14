科技力嚇嚇叫！台南一中學生設計校內線上訂餐系統

台南一中學生張睿玹、鄭弘煒為學校美食廣場開發線上訂餐系統，搭配最新的PWA網站技術，讓網站就能像手機App一樣方便，下周一上線使用，學生的科技力大獲師長及家長稱許。

校長廖財固表示，使用美食廣場線上訂餐系統時，學生和老師可以透過學校的Gmail信箱快速登入，不用記憶帳號密碼。商家可以藉由邀請碼註冊，做好商家管理；也可以新增商品，供學生購買；還能透過出餐介面即時掌握訂餐人數，製作餐點。

在使用上，除了設計方便性十足的介面，也導入了評分機制，讓學生訂完餐後可以評分，評分會列入商品搜尋結果的排名，供學生點餐的參考。

在系統設計上，鄭弘煒負責前端，張睿玹負責後端，前端網頁使用了React框架，後端則是由Laravel寫成。兩人還利用git版本控制系統及stack overflow等提問平台，考量業者和學生的需求，讓使用者容易親近、感到便利，也讓業者和系統設計者能獲得回饋。

鄭弘煒、張睿玹表示，目前的系統設計是先預訂，後取餐，希望日後也能導入金流，讓師生能直接線上支付，更加便利。

美食廣場線上訂餐系統於10月18日上線，全校師生皆可使用，網站連結：https://lunch.tnfsa.org/