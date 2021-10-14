台南女中遇見女婕思 學生揚眉吐氣獲表揚

台南女中學生蔡明妡、鄭伊辰、馬翊庭參加科技部首屆「尋找資安女婕思」競賽，獲得全國第3名，校長鄭文儀今天表揚並致贈禮品以為鼓勵。3名學生表示，從資安學習中獲益良多，也運用到生活上，知道如何防止電腦資料被盜。

科技部為鼓勵更多女性投入資安科技領域，今年疫情前舉辦第1屆尋找資安女婕思競賽，成績公布後，優勝隊伍獲總統蔡英文並在總統府接見表揚。不過，賽後受疫情影響，南女中遲未能表揚學生，延至今天贈送獎品，也鼓勵學生再接再厲，投入資安學習與研究。

蔡明妡、鄭伊辰、馬翊庭表示，這次比賽有236組參賽，選出前15名進入決賽，決賽分戶外及室內，戶外競賽著重趣味性，偏向大地遊戲，室內徑賽部分則是運用電腦技術解題。

她們表示，因對資訊有興趣，高一時參加資訊研究社，但也初接觸資訊安全議題，經逐步認識、練習、摸索，能力也逐步增強，剛好科技部到校宣傳，鼓勵學生參加「尋找資安女婕思」競賽，於是報名參加。比賽前善用網路上資源，上練習平台時境解題，並模擬駭客攻擊，進而了解攻擊手法，以求破解。

做了這些功課後，日常生活也用得到，如電腦跑得慢，就有了警覺性，要防範被盜等。學生說，因對資安有興趣，會繼續研讀相關課程，也參加SCIST南台灣學生資訊社群，提升資安能力。

SCIST 是一群來自嘉義、台南、高雄的高中學生，在經過許多活動以及比賽後深感南北資訊能力以及資源的落差所創設，希望透過 SCIST 舉辦的課程、研討會帶動南部學生的資訊能力水平，也帶來更多資源讓民眾學習。