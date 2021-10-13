彰化愛閱樂讀節10大主題活動 辦證借書可抽平板電腦
彰化縣文化局主辦「彰化愛閱樂讀節」結合各鄉鎮市立圖書館舉辦包括嬰幼兒、兒童、青少年、樂齡、英語學習等10大主題活動，自10月8日至11月21日登場，參與活動或辦證、借書還可享集點抽好禮。員林市立圖書館「推動公共圖書館多元閱讀活動」16日起也開跑，民眾可報名、索票參加。
彰化縣長王惠美表示，推動閱讀非常重要，現今的小孩子一拿到3C產品就難以釋手，所以從小引導小孩培養閱讀習慣就變得非常重要。「彰化愛閱樂讀節」結合縣內各鄉鎮市圖書館舉辦活動，包含有嬰幼兒閱讀知能培訓坊、親子閱讀律動學苑、親子閱讀玩手作、故事巡迴列車、青少年桌遊、樂活手作趣、樂活飲食趣、樂齡影展等，藉由活潑手做遊戲、音樂、英文學習等多元素結合提升幼童及青少年的樂趣，透過閱讀活動培養其邏輯思維，希望引發共鳴，一起來善用圖書的資源。
今年「彰化愛閱樂讀節」共有43場閱讀活動及27場書展，還有全民閱讀抽獎趣，只要辦證、借書及參與本次活動就能集點抽好禮，獎項包含液晶電視、平板電腦、氣炸鍋等眾多閱讀好禮。
文化局長張雀芬表示，彰化縣政府大力推展閱讀從0歲開始，鼓勵親子共讀，今年準備9200份閱讀禮袋要贈送給設籍彰化縣未滿6歲、首辦借書證之學齡前兒童，由家長至彰化縣立圖書館或各鄉鎮市立圖書館辦證並借5本書，即可馬上領取。禮袋裡裝有適合親子一同閱讀的童書及閱讀手冊各1份，鼓勵家長引導小朋友走進閱讀的世界。相關可至文化局網站查詢。
員林市立圖書館「推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫」16日也開跑，首場由張申建老師主講「斜槓人生，培養人生第二興趣」舉辦手作DIY面具彩繪活動；17日由許碧芬老師示範「植栽療癒-多肉植物組合盆栽DIY」；23日上午由let’s go 樂知國積木教育中心主講「故事積木親子玩創客」；23日晚間由鄭冬佶醫師導聆「愛上古典音樂」，並由鋼琴家陳怡蓁、大提琴家吳昱嫺、小提琴家吳尚武三位老師示範演奏，可洽員林市立圖書館報名及索取免費入場券，以上各場名額只保留10分鐘，逾時未到者，將開放名額給現場民眾。
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