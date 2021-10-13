大學校園看保育鳥「黃鸝」 高雄大學與鳥會辦展

國立高雄大學校園內2012年首度發現二級保育鳥類黃鸝，經校方環境安全衛生中心與高雄野鳥學會成員多年觀察、紀錄，即日起至本月15日，於高雄大學圖資館2樓大廳舉辦「校看黃鸝」特展，展示多年來的監測成果，也趁實體授課第一周，帶領學生進行生態教育。

高雄大學表示，黃鸝（黑枕黃鸝Oriolus chinensis）是台灣珍貴稀有保育鳥類，屬樹棲型鳥類，高雄野鳥學會成員在2012年首度於高雄大學校園內觀察到黃鸝，因其美妙的鳥叫聲，常被不肖人士抓捕、違法販售，校方今年3月與高雄野鳥學會簽署黃鸝保育聯盟，本周的活動則是與高雄鳥會結盟的延續。

高雄大學校長陳月端、行政副校長吳宗芳、高雄野鳥學會總幹事林昆海等人昨出席開幕典禮，陳月端表示，高大重視社會鏈結、生態環境，校方與高雄鳥會共同執行黃鸝保育環境教育計畫，選在10月恢復實體上課第一周發表相關監測成果，鼓勵教職員生參與、認識，也歡迎社區民眾共襄盛舉。

高雄大學表示，「校看黃鸝」特展共有3處實體展，分別有「黃鸝生活區」、「黃鸝保育區」以及「校園野鳥區」，並藏有「彩蛋」巧思，邀工藝與創意設計學系畢業校友洪育琳、譚惠予以空中視角，繪製黃鸝鳥巢3D地景藝術，校方也積極調整樹木修剪時間，協助鳥會監測及幼鳥繫放作業。