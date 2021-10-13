蒙特梭利實驗小學 澎湖內垵國小轉型多元教育

澎湖內垵國小今天與毅宇未來教育基金會合作，成為澎湖第一所蒙特梭利實驗小學，蒙特梭利制度採混齡教學制，引導孩子主動探索學習，提供家長多元教育選擇權，締造澎湖教育界新里程碑。

澎湖內垵國小與毅宇未來教育基金會合作，由縣長賴峰偉和毅宇未來教育基金會執行長杭容宇代表簽約，並頒發感謝狀給基金會和協助促成籌設蒙特梭利實驗學校的政治大學教授鄭同僚，感謝熱心回饋社會，嘉惠學子。

賴峰偉表示，澎湖有51所國中小學，過去沒有成立實驗學校，直到去年合橫國小轉型為澎湖第一所海洋實驗小學，走出傳統教育的另一片天空，內垵國小則是澎湖第一所蒙特梭利實驗小學。

賴峰偉說，蒙特梭利教育制度在國外行之有年，例如Google創始人佩奇和布林、微軟執行長比爾蓋茲皆接受蒙特梭利教育，台灣已有多所學校以此為辦學主軸，澎湖設立蒙特梭利教育相信能激發學生潛能，培育更多人才。

杭容宇表示，蒙特梭利教育是由義大利醫師瑪麗亞．蒙特梭利所發展的教育方式，強調自己動手、自己探索、自主學習，教師從旁引導孩子，尊重孩子的發展，並打破年齡界限進行混齡教學，希望透過基金會「可負擔的蒙特梭利教育」計畫，支持澎湖設立一所公立蒙特梭利實驗小學，為澎湖教育界注入新氣象。

教育處表示，蒙特梭利教育是透過澎湖子弟鄭同僚推動，毅宇未來教育基金會補助內垵國小教師參加蒙特梭利參訓費，目前學校已派出3名教師參加培訓，預計今年11月提出實驗教育計畫。