桃園摩里沙卡木藝工坊為偏鄉高義國小義賣 目標百萬元

桃園市摩里沙卡木藝工作室每年舉辦4次義賣活動，致力於偏鄉小學的援助，義賣所得全數捐贈給學校，善盡社會職責。今天下午再辦義賣，幫助復興區高義國小學生們擁有更好的學習環境外，再藉由結合在地文化、人文資源，保留住珍貴的原住民文化，學生以後踏入社會都可以成為國家的棟樑。

義賣至下午3點40分總所得已經達到89萬元，其中一件駿馬奔騰木雕以25萬元賣出，讓師生驚呼興奮，預估下午4點過後義賣會結束前，可以達到100萬元的目標甚至超過。

摩里沙卡負責人余峻寬表示，這次義賣贊助桃園市復興區原鄉高義國小，全校38位學生，也是今年最後一次義賣贊助偏鄉小學活動，前面3次義賣金額累計達到170萬元，希望今天的義賣能夠再創新高。

高義國小校長林誠義今天帶著師生到現場參加義賣直播活動，每當一件木藝作品拍賣成功後，學生都報以熱情的掌聲感謝，師生覺得義賣相當有意義。林校長說活動前，摩里沙卡工作坊就問學校需要什麼，他認為過去的教育偏向學習技藝，這次義賣活動獲得的贊助經費，學校希望加強學生在原住民族傳統文化創作、操作課程，讓經費挹注在這一方面，希望學生不要只是被動由老師教他們怎麼做，而是能夠進一步發揮創意，引發他們的興趣，而且能夠在部落裡深耕。