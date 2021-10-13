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弘光科大與社區共築低碳宜居環境 獲台灣永續行動獎

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大與中部社區共築低碳宜居環境，獲台灣永續行動獎。圖／弘光科大提供
弘光科大與中部社區共築低碳宜居環境，獲台灣永續行動獎。圖／弘光科大提供

弘光科技大學關懷學校周圍居民健康，建置即時空污監測站125站，協助社區用電診斷，裝置風力及太陽能互補路燈為社區節電，獲得「2021 TSAA台灣永續行動獎」銀獎，今天由智慧科技學院院長黃文鑑代表領獎，此計畫是該校連續兩年獲獎受肯定。

中部海線地區緊鄰工業區、火力發電廠及面臨境外霾害問題，空氣污染的議題為海線民眾所關注，弘光科大獲獎計畫從108年開始實施，在11個社區發展協會、4所國小、7 間幼兒園、6家長照機構、2間弱勢學齡課後照顧機構，推動空污諮詢、空品監控、空污改善、節能改造、綠能推廣、綠化亮點社區、無人機志工培訓、學生服務學習、場域永續經營。

黃文鑑表示，執行計畫內容每年皆在更新與擴展，一開始以社區空污監測及改善為主，接著是建構綠能、節能示範社區，接下來要提升社區安全及衛生品質，他說目前已建置海線地區即時空污監測站125站，延續之前空污監測站成效，擴充雲端資料庫，讓空品資料庫更完善穩定，民眾能隨時透過手機APP了解空氣品質，另外，更增加光化學衍生污染物臭氧濃度，針對引起呼吸道立即傷害的污染物進行預防。

黃文鑑表示，在綠能、節能方面，去年協助6個社區完成用電改善、12處社區公共空間電器盤檢、36場次用電診斷，同時更換102組節能LED燈具、換裝變頻節能空調，合計每年節省2萬5220度電，相當於減少1萬2972公斤碳排放；另外，設置安裝5座風力與太陽能互補的路燈，也為4個社區每年節省7300度電，讓社區無須為電費苦惱。

「我們推動的計畫，希望與社區共築宜居環境，也讓學生參與社會實踐行動。」黃文鑑說，師生一起組裝、測試、安裝監測器，到社區進行用電診斷、裝置風力及太陽能互補路燈，運用所學專業造福鄉里，其中與興安社區協會合作，把空閒廢地打造成為綠光尋夢園，更獲得2020社區文化景觀營造類建築園冶獎。

弘光科大與中部社區共築低碳宜居環境，獲台灣永續行動獎。圖／弘光科大提供
弘光科大與中部社區共築低碳宜居環境，獲台灣永續行動獎。圖／弘光科大提供

空污 幼兒園 碳排放

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