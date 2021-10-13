台東新生國小創作公共藝術牆 美感教育獲創新甲等獎

台東縣新生國小是縣內首座設立美術班的國小，今年以課程主題「美時美刻-美術館外的美術館」，參加Best Education-KDP 2021全國學校經營與教學創新，獲國際認證獎藝術與人文組教學創新全國甲等；得獎特色為學校利用社區經營合作關係，運用複合媒材合力創作藝術牆，學生在參與及體驗過程中種下藝術種苗。縣長饒慶鈴特別到校頒紅榜恭賀。

縣教育處說，新生國小2001年起利用教室走廊辦理橘園美術館展覽，2010年廣達文教基金會將「廣達游於藝巡迴展活動」擴及至台東地區，「美學存摺」的夢想便在教學團隊中萌芽，希望透過「美力」開啟學生的美學視野、提升競爭力，教學團隊更期待將學校及社區營造為城市美術館，以「美感小學」為目標，讓孩子在藝術中生活與學習。從社區文化傳承與再生出發，營造「美時美刻」的美感素養，延續新生國小的百年風華。

新生國小今年得獎的課程主題「美時美刻-美術館外的美術館」，從探尋文化色彩記憶、4個設計思考的歷程「感受、想像、實踐、分享」及自由存取的美感存摺，拓展學生的自我美感、不斷地自我反思及傳遞自我的思維，並藉由社區服務與淨灘的海廢及社區回收物，進行公共藝術海洋之心的複合媒材公共藝術牆面創作，為環境保護留下美麗印記。

饒慶鈴說，社區、學校共享共好、永續是縣府推動教育的願景與目的，運用專題課程從社區文化傳承與再生出發，讓藝術延續與再造意義，開啟學童與家鄉和國際視野的跨域藝術課程提升素養能力，讓孩子擁有面對未來的視野，實踐美感校園、學習自主的師生共構課程；多元展能的樂觀自信學習；親師生共同支持營造學習；翻轉教學並且打造幸福小學，延續新生百年風華的美好願景。