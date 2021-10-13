水、土精靈小小形象代言人出爐 15組學生參賽競爭激烈

行政院農委會水土保持局台中分局首次舉辦「水、土精靈小小形象代言人」徵選活動，來自全台9縣市15組學童參與，經過線上人氣投票及專業評審決選出水精靈與土精靈代言人各1組，今天在水土保持局台中分局舉辦頒獎典禮，頒獎狀和5000元圖書禮券及水保繪本等精美禮品。

水保局台中分局長邱啓芳表示，水精靈、土精靈是台中分局吉祥物，深受大小朋友喜歡，今年特別舉辦「水、土精靈小小形象代言人」選拔活動，參賽者透過自我介紹、分享水土保持的觀念想法及針對吉祥物舞蹈、歌曲或服裝等進行創意展現，拍攝影片報名參加徵選。

這次報名的小小候選人來自全台9縣市，過程中準備服裝、練習舞蹈、學習水保知識，每位都認真準備，展現獨特魅力，活動鼓勵學童從中了解水土保持知識，提昇榮譽感及使命感，從參賽影片用心後製可見老師們的投入及高度支持。

活動經過短影片徵選、網路人氣投票結果及評審會議等選拔，新北市坪林區坪林國小學生王羽喬穿上以環保素材製作的可愛水精靈服裝，加上生動活潑的表現，獲選水精靈小小形象代言人，也是這次網路人氣投票第一名的人氣王；土精靈小小形象代言人則由雲林縣水林鄉中興國小學生張耀鵬及陳耀亮獲選，二人的學校老師精心準備背景及道具，以高度默契流暢演出改編戲劇，傳遞土精靈保土育水的重要性。