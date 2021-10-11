台灣女孩日 她來自脆弱家庭策展「如蝶翩翩」認識自我

每年10月11日是台灣女孩日，屏東縣府第八任兒少代表沈芸安來自脆弱家庭，她與夥伴們將脆弱家庭與台灣女孩日探討研究，歷時一年籌備，打造一場「如蝶翩翩－女孩博物館」展覽，以蝴蝶的一生比喻，從孵化、結蛹、破繭到成蝶四個階段，帶出青少女成長過程中，如蝶翩翩起舞，即使面對受傷、徬徨，最終依然綻放自身光彩，活出屬於自己的人生。

銘傳大學公共事務系一年級沈芸安，與另兩名兒少代表，中正大學勞工關係系一年級劉威廷、美和科大餐旅系二年級劉祐晨，三人來自脆弱家庭，關注相關議題，藉由這次展覽，讓更多兒童、青少年、社會大眾了解脆弱家庭對女性影響，減少社會中的「性別標籤化」，鼓勵大家撕下標籤，營造安全的學習與生活環境。

「如蝶翩翩－女孩博物館」展覽，他們在網路上搜集100組問券回饋，鼓勵大家寫下自己故事。沈芸安說，她來自隔代教養家庭，阿嬤一手帶大，父親早逝，她曾經一度懷疑「為什麼是我？」，在成長過程中社福機構協助，讓她遇到困境，能有勇氣面對。

沈芸安說，她了解「陪伴」重要性，告訴跟她相似的孩子們「你們不是一個人」，展覽中，他們搜集家長對孩子們說的負面、正面的語句，將話語錄製，在展場中，藉由聽覺來感受「語言」帶來的力量，有破壞，也有正能量。