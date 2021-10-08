苗北藝術節 「溯與洄」尤瑪達陸纖維藝術展登場
苗北藝術節規畫的「溯與洄」尤瑪達陸纖維藝術展上午開幕，持續至12月19日在苗北藝文中心B1展覽室展出，提供民眾賞析泰雅編織作品及纖維藝術之美；苗北藝術節今年已邁入第2屆，從10月2日至12月29日陸續推出「名家X經典交響」、「品牌X跨界共製」、「國寶大師」3大系列共10檔展演節目，希望透過多樣化展演，吸引各年齡層參與，讓苗北成為「你的城市知己」。
苗北藝文中心指出，國寶大師系列安排推出「溯與洄」尤瑪達陸纖維藝術展，也是這次苗北藝術節唯一的展覽場次。出生泰安鄉象鼻部落的泰雅族傳統藝術大師尤瑪．達陸，致力泰雅族傳統服飾的研究、分析、重製， 在部落進行許多實驗和實踐工作，也為電影「賽德克．巴萊」製作戲服，找回失落80年的泰雅族傳統服飾，她是文化部指定的重要傳統藝術保存者，更是具有民族文化使命的纖維藝術創作者。
纖維藝術展分3大展區，第1區展出作品是尤瑪在民族服飾出現斷層之後，以20年時間研究分析，結合織者訓練完成泰雅八大支系的服飾重製作品；第2區「當種子不死」是2018年台中花博主題「聆聽花開的聲音」，尤瑪回應中部原住民現况的作品，希望未來台灣中部也能開發花團錦簇的民族花園作品；第3區「河殤」帶領參觀民眾穿越記憶，來到大安溪開滿野地百合的豐饒溪地，回溯泰雅族人歷史，並期許回歸自然原始懷抱。
「溯與洄」上午在建國國小合唱團表演中揭開序幕，縣長徐耀昌、議長鍾東錦、苗北藝文中心董事長徐千剛、藝術總監林佳瑩及縣議員徐功凡、縣府文觀局長林彥甫等人共同舉行開展儀式，並參觀展出作品，尤瑪‧達陸也以一首原住民歌謠「織布歌」感謝大家支持。
徐耀昌指出，第2屆苗北藝術節邀請到國家級大師展出，對提升苗栗縣藝文展演具有重要指標意義，讓原住民傳統文化藝術能被大家看到，進而發光發熱，希望能進一步邀原鄉國中小學生參觀，感受原住民傳統文化，並傳承發揚。
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