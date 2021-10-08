用愛與熱情點亮孩子音樂舞台 林曉筠獲師鐸獎

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導

教育是百年大計，指的並不只是專業知識的增長，更重要的是同儕群體的互動、學習，創造美好經驗與回憶。新北市新店區大豐國民小學教師林曉筠鼓勵學生參加展演活動，培養學生統籌能力，並將藝術與人文領域教學融入各項課程及議題，獲得師鐸獎肯定。

主修樂理的林曉筠直言，不為孩子設限，積極給予機會讓他們多方嘗試，孩子們的創意總超乎我們的想像。教育是一種支持與陪伴的歷程，許多進入音樂天地的孩子們都是從零開始學習，要能夠站上舞台表演，過程難免會遇到困難或瓶頸。

林曉筠強調，練習是學習音樂非常重要的一環，只要有心，最後就能找到屬於自己的方法，先接觸音樂、學習音樂、了解音樂，最後愛上音樂。

她認為，從融入樂曲情境開始，孩子們漸漸掌握樂曲意境，再針對音樂理論部分加強，不斷給予正面鼓勵，同時結合家長一同支持，在這樣的氛圍下，久而久之孩子們就能逐漸習慣面對困難並加以克服，並建立良好親子關係。

林曉筠本著對音樂的執著與熱忱，不僅每年企畫多場各類型國內外活動和演出，帶領孩子們在舞台上盡情揮灑，更利用公餘時間與寒暑假，20多年來無償進行樂譜數位電子化計畫，建立樂譜電子資料庫。

她還無償兼任管弦樂團行政與指導工作，利用放學後或假日、寒暑假，協助指導與處理團務事務外，並規劃合奏課程與各類展演活動，協助孩子累積演出經驗，體驗不同生活文化增加閱歷，鼓勵並支持孩子們努力學習、培養耐心，跨越音樂瓶頸。

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