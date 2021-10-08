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台南國高中雙十連假前完成BNT施打 段考後心情輕鬆多了

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市後甲國中今天施打BNT疫苗，也是南市高國中施打BNT第1劑最後1天。記者鄭惠仁／攝影
台南市後甲國中今天施打BNT疫苗，也是南市高國中施打BNT第1劑最後1天。記者鄭惠仁／攝影

今天是台南市國高中施打第1劑BNT疫苗最後1天，共有22校施打，其中人數最多的是東區後甲國中，有約1900人施打，上午施打時，有少部分出現身體不適狀況，但無人送醫，有部分學生施打後請疫苗假回家休息。

後甲國中校長陳瑞榮表示，昨天第1次段考剛考完，明天又是周末及雙十連假開始，加上各班老師之前就有提供相關正確資訊給學生，學生普遍心情愉快，有學生反因弟妹感冒，自己也有點不舒服致不能和同學一起注射疫苗覺得很遺憾。

陳瑞榮說，因為學生人數多，除了為老師舉辦3場講習，也動員志工50人協助，從早上8點就開始施打，多數學生施打後都正常，僅有少部分學生不適，有學生因較不舒服，現場有服務區讓學生躺下來休息，經休息1、2個小時後就較為舒服。

為了防學生施打後出現狀況老師卻不知道，後甲國中今天要求老師做好銜接，隨時有老師在教室內，掌握學生狀況，以便有不舒服狀況能隨時處置。

部分在校門口等候家長的請假學生，有人頭痛，有人頭暈又身體無力，也有人身體痠痛，也有學生雖沒有不舒服，但希望能在家休息。有家長表示，打完疫苗後難免會有副作用，孩子說要請假，他們都同意，因為在家休息，反而讓他們更安心。學生說，也有人施打疫苗後出現嘔吐情形，但沒事。

台南市後甲國中今天施打BNT疫苗，志工團動員50名志工服務。記者鄭惠仁／攝影
台南市後甲國中今天施打BNT疫苗，志工團動員50名志工服務。記者鄭惠仁／攝影
台南市後甲國中有部分學生施打BNT疫苗後身體不舒服，請疫苗假，在校門口等家長來接。記者鄭惠仁／攝影
台南市後甲國中有部分學生施打BNT疫苗後身體不舒服，請疫苗假，在校門口等家長來接。記者鄭惠仁／攝影

疫苗 頭痛 台南

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