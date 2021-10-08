春暉志工陪伴 南投高關懷學生溯溪、山訓挑戰自己

南投縣學生校外會輔導高關懷學生，6、7日在校外會督導宋怡慶、春暉志工陪伴下，18名高關懷學生到苗栗縣進行兩天一夜探索教育，挑戰滑索、雙、三索等山訓課程，並在完成登高目標後，大聲說出夢想，希望他們鼓起勇氣，朝自己的夢想邁進。

宋怡慶說，青少年在成長過程中，可能因家庭或社會因素，對生活感到迷惘，甚至受到毒品引誘。透過探索挑戰活動，可以鼓勵青少年相信自己、學習團隊合作，在伙伴互助合作和志工關懷下，引導他們找到正確的方向和態度，並讓學生重新省視自己，體驗生命的美好、展開人生新旅程。

這次活動在苗栗「打比厝溪」進行溯溪活動，志工與學生必須服從教練指示，進行團隊活動，除挑戰自我極限外，更體認到團隊溝通、協調、互相信任與合作的重要性，在山林、野溪裡通過合作，完成各項挑戰目標，也是難能可貴的環境教育。

校外會規劃在20到50公尺高空進行山訓教育，學生對於需要挑戰體能和高度的訓練，仍有抗拒的念頭，但看到教官、春暉志工也跟著他們克服高度恐懼揮汗攀爬、也只能鼓起勇氣繼續前進，完成「超越顛峰、挑戰自我」主題，進行高空擺盪及高空擊球，在登最高點處，大聲說出自我夢想，隨即完成挑戰，學生也露出欣喜的笑容，慶祝自己完成難關。