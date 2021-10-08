春暉志工陪伴 南投高關懷學生溯溪、山訓挑戰自己
南投縣學生校外會輔導高關懷學生，6、7日在校外會督導宋怡慶、春暉志工陪伴下，18名高關懷學生到苗栗縣進行兩天一夜探索教育，挑戰滑索、雙、三索等山訓課程，並在完成登高目標後，大聲說出夢想，希望他們鼓起勇氣，朝自己的夢想邁進。
宋怡慶說，青少年在成長過程中，可能因家庭或社會因素，對生活感到迷惘，甚至受到毒品引誘。透過探索挑戰活動，可以鼓勵青少年相信自己、學習團隊合作，在伙伴互助合作和志工關懷下，引導他們找到正確的方向和態度，並讓學生重新省視自己，體驗生命的美好、展開人生新旅程。
這次活動在苗栗「打比厝溪」進行溯溪活動，志工與學生必須服從教練指示，進行團隊活動，除挑戰自我極限外，更體認到團隊溝通、協調、互相信任與合作的重要性，在山林、野溪裡通過合作，完成各項挑戰目標，也是難能可貴的環境教育。
校外會規劃在20到50公尺高空進行山訓教育，學生對於需要挑戰體能和高度的訓練，仍有抗拒的念頭，但看到教官、春暉志工也跟著他們克服高度恐懼揮汗攀爬、也只能鼓起勇氣繼續前進，完成「超越顛峰、挑戰自我」主題，進行高空擺盪及高空擊球，在登最高點處，大聲說出自我夢想，隨即完成挑戰，學生也露出欣喜的笑容，慶祝自己完成難關。
長期投入學生反毒教育的南投縣春暉志工總幹事洪玉雪特別感謝校外會，推動防制學生藥物濫用規劃多元的教育活動，也讓屬於高關懷學生感受春暉志工的關心，避免外界的誘惑誤入歧途，為自己立定了明確的目標向前努力。
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