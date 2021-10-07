高雄電影節 VR〈輪迴〉裸視3D動畫公開首播

高雄電影節今晚在義享時尚廣場舉辦「全新裸視3D動畫揭幕儀式」，今年最受矚目的大師級VR作品，新媒體藝術家黃心健〈輪迴〉授權延伸的裸視3D動畫，在全台唯一「裸視3D電視牆」公開首播。黃心健〈輪迴〉由「高雄VR FILM LAB」計畫出品，日前橫掃威尼斯影展、坎城影展市場展等國際影展，將於10月15日高雄電影節XR無限幻境單元首映。

裸視3D動畫於義享時尚廣場今天晚間起至10月31日全營業時段限期播出。出品方高雄市副市長史哲、文化局長王文翠、電影館長楊孟穎、高雄電影節策展人黃晧傑、高雄電影節XR無限幻境策展人李懷瑾、〈輪迴〉導演黃心健、愛吠的狗執行長許冠文，與義享時尚廣場總經理林俊昇、執行副總李祥等人，出席揭幕儀式，也宣告高雄影視娛樂活動解封，邀民眾一起來參加電影節感官盛會。

史哲表示，高雄電影節長期以來針對AR、VR、XR，致力於台灣原創，未來視覺的極限將是共同的追求。今年推出6部高雄原創VR作品於雄影首映，並提供已購買「XR套票」的觀眾至「VR體感劇院」免費預約體驗。

黃心健以VR創作名揚國際，2017年以〈沙中房間〉奪下首屆威尼斯影展最佳VR體驗大獎，2021最新作品〈輪迴〉再度橫掃國際影展，將在今年雄影進行亞洲首映。這項作品除VR放映版本外，特別授權高雄電影節、在地互動娛樂廠商「愛吠的狗」延伸製作成裸視3D動畫，與義享時尚廣場打造全台唯一裸視3D電視牆短片動畫，讓民眾感受全新視覺震撼。

黃心健說，這次作品的創作緣由，因4歲時角膜曾經受傷，14歲時神奇緣由得到角膜移植，他覺得人的肉身及視覺其實是可以互換的，就像是現在的VR，可以把視覺分享給別人。