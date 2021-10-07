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段考前神救援／國一新生看過來 社會名師到你家地歷公全制霸
110上國中第一次段考【國一社會】考前分析
剛升上國中的同學們遇到第一次段考可能會有點心慌，因為國中與國小的課程內容差距相當大，不過不要擔心，就跟著力宇教育的彤妤老師複習第一次段考的重點吧！
一年級地理有許多基本觀念必須要釐清，因為這些概念會考也很愛考，例如：地圖判讀、經緯線與位置的解讀、時區時差的計算等，記住彤妤老師影片中的SOP，就可以輕鬆解題囉。
歷史方面，彤妤老師建議同學可將課本的各個主題做成年表，能幫助釐清各事件的發生順序與因果關係。另外，背誦關鍵在於記住與別人不一樣的，例如：辨別史前文化的關鍵在器物的產生方式等。
公民方面，最重要的就是釐清各個專有名詞的定義並掌握其差別，例如：性別刻板印象、性別偏見、性別歧視等。另外，法律規範的內容也相當重要，要清楚何時適用哪一個法律，才能輕鬆解題唷。
除了掌握彤妤老師傳授的祕笈與小口訣外，也別忘了踏實地背誦重點，考試時仔細讀題、找出關鍵字，就能制霸小考、段考、大考各種考試唷！
延伸資訊：
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