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彩虹扶輪社長捐贈母校安東國小國樂器 學弟妹感恩演奏

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
太保市安東國小國樂團及絲竹團是代表性特色藝術團隊，安東校友、彩虹扶輪社長黃麗貞下午帶社員回母校，捐贈價值20萬元樂器。圖／安東國小提供
太保市安東國小國樂團及絲竹團是代表性特色藝術團隊，安東校友、彩虹扶輪社長黃麗貞下午帶社員回母校，捐贈價值20萬元樂器。圖／安東國小提供

嘉義縣太保市安東國小國樂團及絲竹團，多次獲邀在全縣活動擔任表演團隊，是安東代表性特色藝術團隊，安東校友、彩虹扶輪社長太保農會總幹事黃麗貞，回饋母校，下午帶社員回母校，捐贈價值20萬元樂器，學弟妹樂團演奏，回贈感恩卡感謝，場面溫馨。

下午在安東國小學生活動中心舉行國樂團樂器捐贈儀式，捐贈樂器總價值20萬元，讓國樂團樂器更完備，師生雀躍不已，縣府教育處社教科長蘇金蕉感謝彩虹扶輪社關懷基層教育善舉，太保市長黃榮利出席觀禮見證。

安東國樂絲竹團以精湛演出表達感謝，團員設計感恩卡片回贈扶輪社，安東校長吳宗成感謝彩虹扶輪社善舉，讓國樂團老舊樂器逐年汰換，安東有國樂團及絲竹團，團員40多人，國樂團帶動學校藝術與人文領域音樂教育的推廣成就，培養學生音樂才藝。

國樂團、絲竹團在全縣及全國音樂比賽，屢獲佳績，109、110連續2年榮獲教育部「好優Show」藝團殊榮，安東每年5月舉辦國樂團年度成果發表的「星空音樂會」，未來每年將邀請彩虹扶輪社社友，共同聆賞悠揚國樂之聲。

彩虹扶輪社長黃麗貞說，安東是她的母校，彩虹是美麗記號，彩虹代表快樂、朝氣及美麗色彩，幸福的生活，扶輪社宗旨是心裡有光，向陽而生，以社會服務為主軸，未來彩虹扶輪社友會保持赤子之心，繼續創新、服務，回饋社會。

太保市安東國小國樂團及絲竹團是代表性特色藝術團隊，安東校友、彩虹扶輪社長黃麗貞下午帶社員回母校，捐贈價值20萬元樂器。圖／安東國小提供
太保市安東國小國樂團及絲竹團是代表性特色藝術團隊，安東校友、彩虹扶輪社長黃麗貞下午帶社員回母校，捐贈價值20萬元樂器。圖／安東國小提供
太保市安東國小國樂團及絲竹團是代表性特色藝術團隊，安東校友、彩虹扶輪社長黃麗貞下午帶社員回母校，捐贈價值20萬元樂器。圖／安東國小提供
太保市安東國小國樂團及絲竹團是代表性特色藝術團隊，安東校友、彩虹扶輪社長黃麗貞下午帶社員回母校，捐贈價值20萬元樂器。圖／安東國小提供
太保市安東國小國樂團及絲竹團是代表性特色藝術團隊，安東校友、彩虹扶輪社長黃麗貞下午帶社員回母校，捐贈價值20萬元樂器，學弟妹樂團演奏感謝。圖／安東國小提供
太保市安東國小國樂團及絲竹團是代表性特色藝術團隊，安東校友、彩虹扶輪社長黃麗貞下午帶社員回母校，捐贈價值20萬元樂器，學弟妹樂團演奏感謝。圖／安東國小提供

國樂 樂團 教育部

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