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台灣之美3D電影好逼真 平溪國小學生伸手想觸摸

觀天下 / 記者李嘉文／平溪報導
平溪國小同學們戴上了3D眼鏡，逼真的效果讓每個人都伸長了手想要抓取3D電影上的花海、景色。 圖／觀天下有線電視提供
平溪國小同學們戴上了3D眼鏡，逼真的效果讓每個人都伸長了手想要抓取3D電影上的花海、景色。 圖／觀天下有線電視提供

新北市新聞局與有線電視系統業者合作，讓3D電影車駛入校園，今(6)日來到第四站平溪區的平溪國小，同學們戴上了3D眼鏡，逼真的效果讓每個人都伸長了手想要觸摸3D電影上的花海、景色，透過3D電影呈現，將台灣之美深植小朋友的心中。

偏鄉區域資源較少，學子們較少有機會可以看電影，這次還是3D的電影車直接開入校園，播放3D電影給學童欣賞，這個活動是要透過學子的身歷其境看電影，讓學童感受台灣之美，將來能更愛護且守護這片生長的大地。

新北市公用頻道活化運用委員會秘書長薛宏基表示，平溪國小是一個非常美麗的學校，今天看到小朋友對美力台灣的期待，透過影片讓小朋友能更環保，懂得愛台灣、愛地球，希望這個列車，未來能夠開到更多需要資源挹注的學校。

觀天下有線電視公司總經理林勝宏表示，這次與市府新聞局合作，讓美力台灣3D電影車進入偏鄉校園，希望學子能用心欣賞，台灣有許多美麗的人、事、物，都在電影中，希望學童能更了解生長的台灣。

有線電視業者善盡社會責任，將資源挹注偏鄉，透過美力台灣這部電影，要將台灣最美的景色，還有快要失傳的職人技藝，讓偏鄉學生可以了解，也希望更多企業透過更多方式，協助偏鄉孩子，縮小偏鄉資源不足的現象。

電影 偏鄉 新北

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