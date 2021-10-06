上百支監視器全更新 汐止國小安全網更全面

校園安全受到重視，在汐止已經有百年歷史的汐止國小，校園裡頭的監視系統也老舊，類比訊號畫質也不好，所以，新北市議員廖先翔也協助學校更新上百支的監視器以及主機，從類比改為全數位化的鏡頭，畫面更清晰，也讓校園防護網更紮實。

汐止國小校長王俊杰指出，校園安全一直以來都是學校最重視的一環，學校的監視系統因為相當老舊，有些畫面都很不清楚，清晰度不夠，當學校需要調畫面的時候，往往都沒有辦法辨認，很感謝新北市議員廖先翔建議款的協助，讓學校的監視系統能夠做更新改善，讓校園安全多一分的保障，而整套監視系統的建置，讓學校沒有死角，讓學生學習環境都更安全。

新北市議員廖先翔表示，校園安全網一直都是家長們很關心的議題，校園安全網包含很多方面，其中就包括監視系統，而汐止國小的監視系統建構的時間比較久遠了，畫面是傳統的類比訊號，也會有因為距離比較遠而有訊號比較弱的現象，當有需要調畫面時會發現解晰度不夠的情況。

市議員廖先翔指出，當學校提出需求時，也協助進行汰換，包括監視系統的主機及一百支的鏡頭，讓學校監視系統一次到位達到一定的水平，變成數位畫面，讓學校校園網更紮實，而現在已經全數更新完成，今(6)日到學校來看，畫面都非常清晰，如果真的需要調閱影像的話，都能夠派上用場，學童安全提升，家長也能非常放心。