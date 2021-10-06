國中段考前神救援／新生看過來 想數學拿滿分？必考重點一次給你

110學年即將進入第一次段考，剛升上國一的學生們該如何做段考準備呢？力宇教育李熙老師幫同學們分析下列重點：

1-1正負數與絕對值：

絕對值為本次段考的必考題，除了口訣「去絕對值，加正負」之外，必須理解絕對值在數線上的意義，才能快速破解絕對值的題型。另外，要熟悉相反數與倒數的定義，並理解其差異。

1-2整數的加減＆1-3整數的乘除與四則運算：

四則運算的部分，一定要熟練「去括號法則」與「分配律」，再搭配國小學過的三大規則：由左往右算、先乘除後加減、有括號先算，逐步拆解算式求解。特別注意除法分配律與乘法不同，當括號在除數（後面），則不可以拆解。李熙老師建議，當算式中遇到除法時，皆把除號改成乘號、除數變成倒數，即可運用乘法分配律來計算。

1-4指數與科學記號：

指數比大小是必考題，可先化成同底數比次方或同次方比底數。科學記號則必須注意小數點的位置，小數點左移一位，次方加1；小數點右移一位，次方減1。

原則上第一次段考不會太難，把握幾個重點觀念，考試時細心作答，一定可以拿到好成績。有關國一上數學第一次段考考前複習，同學可以參考力宇教育李熙老師所拍攝的影片解說。