快訊

北市餐廳內用不強制隔板、梅花座 柯文哲：可以做但不鼓勵

台海情勢40年來最嚴峻 國防部長：昔日緊張侷限外島

國中段考前神救援／新生看過來 想數學拿滿分？必考重點一次給你

聯合新聞網 / 力宇教育／李熙老師
110學年即將進入第一次段考。圖／聯合報系資料照
110學年即將進入第一次段考。圖／聯合報系資料照

110上國中第一次段考【國一數學】考前分析

110學年即將進入第一次段考，剛升上國一的學生們該如何做段考準備呢？力宇教育李熙老師幫同學們分析下列重點：

1-1正負數與絕對值：

絕對值為本次段考的必考題，除了口訣「去絕對值，加正負」之外，必須理解絕對值在數線上的意義，才能快速破解絕對值的題型。另外，要熟悉相反數與倒數的定義，並理解其差異。

1-2整數的加減＆1-3整數的乘除與四則運算

四則運算的部分，一定要熟練「去括號法則」與「分配律」，再搭配國小學過的三大規則：由左往右算、先乘除後加減、有括號先算，逐步拆解算式求解。特別注意除法分配律與乘法不同，當括號在除數（後面），則不可以拆解。李熙老師建議，當算式中遇到除法時，皆把除號改成乘號、除數變成倒數，即可運用乘法分配律來計算。

1-4指數與科學記號：

指數比大小是必考題，可先化成同底數比次方或同次方比底數。科學記號則必須注意小數點的位置，小數點左移一位，次方加1；小數點右移一位，次方減1。

原則上第一次段考不會太難，把握幾個重點觀念，考試時細心作答，一定可以拿到好成績。有關國一上數學第一次段考考前複習，同學可以參考力宇教育李熙老師所拍攝的影片解說。

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中數學1上課程

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10225

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

考題 數學 國中生

相關新聞

錢多事少？國小老師曬薪資單 上班族看傻：過窄門薪水才這樣

「我要當老師！」不少人都曾想過要當老師，認為薪資待遇優渥且職業很讓人尊敬。有網友疑惑老師還能不能算是收入很好的工作，依然是個很稱頭、讓人尊重的職業嗎？這番討論也釣出真正的現任老師曬薪資條用數字解答，坦言「薪水真的不高不低吧」。

打造「空中廊道」 竹市成德高中新校舍啟用　

新竹市成德高中過去因校舍老舊、耐震不足，考量師生安全，市府投入2.7億元拆除三棟舊建築，以新校舍重新串聯，本學期110學...

東高女生愛發明又能寫好文 台灣科學節徵文比賽奪金牌

嘉義縣國立東石高中發明社社長梁軒綾，6月帶隊榮獲上市公司萬潤科技主辦「萬潤2020創新創意競賽」全國銀牌， 以及俄羅斯主...

國中段考前神救援／新生看過來 想數學拿滿分？必考重點一次給你

110學年即將進入第一次段考，剛升上國一的學生們該如何做段考準備呢？力宇教育李熙老師幫同學們分析下列重點：

國中段考前神救援／國文高分非難事 掌握4個方向讓你攻無不克

史上最長暑假結束後，轉眼間學生將迎來校內第一次段考，對國一學生來說，這是升上國中所面臨的第一次學習評量測驗，到底該如何準備，才能獲得好成績呢？

家齊高中與加拿大名校締姐妹校 學位雙聯制

台南市家齊高中因應「2030年雙語國家政策」，今天與加拿大布萊斯學院（Blyth Academy）簽約締結姐妹校。兩校將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。