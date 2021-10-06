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國中段考前神救援／國文高分非難事 掌握4個方向讓你攻無不克
110上國中第一次段考【國一國文】考前分析
史上最長暑假結束後，轉眼間學生將迎來校內第一次段考，對國一學生來說，這是升上國中所面臨的第一次學習評量測驗，到底該如何準備，才能獲得好成績呢？
國文補教名師吳桐建議，學生可將每篇課文分成「作者速覽」、「結構辨析」、「課文精覽」、「國學天地」四個方向來準備。在「作者速覽」部分，特別留意文言文的作者介紹，比如李白、王之渙等人的生平、作品風格及文學上的地位。在「結構辨析」的部分，要熟悉每篇文章的寫作手法、文章主旨及詩詞格律等。而在「課文精覽」部分，對於文章中的重要文句或是與文章主題相關的名言佳句，要能瞭解其句意。最後，在「國學天地」的部分，要能掌握各課修辭手法及唐詩相關知識等。
目前距離考試只剩2個星期左右，同學們若能依照這樣的方向來準備，相信能帶來事半功倍的效果。
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