打造「空中廊道」 竹市成德高中新校舍啟用　

新竹市成德高中過去因校舍老舊、耐震不足，考量師生安全，市府投入2.7億元拆除三棟舊建築，以新校舍重新串聯，本學期110學年度正式啟用。新校舍為地下一層、地上四層建物，因應居高地形還打造「空中廊道」供師生眺望市景。市長林智堅今前往剪綵、訪視，他說，這是成德高中建校50幾年來最大規模建設，希望能給學生更好的學習空間。

成德高中校長楊青山說，這次改造工程將學校原本的愛德樓、仁德樓及孝德樓三棟舊校舍拆除原地重建，打造全新多功能三合一新大樓，並興建圖書館，提供了優質的教學及辦公環境、專科教室設備及實驗場域。

林智堅今坐在實驗室裡與高中部學生面對面做實驗互動，學生分享，過去實驗室都為一般教室改建，空間相對較小，現在則有了大空間專屬實驗室，實在很棒。

另名高中部林姓男同學說，學校現在變得很漂亮，站在新大樓往遠處眺望，市區的美景一覽無遺，還可看到很遠的大海和新竹空軍基地。

教育處指出，成德高中全校師生約1200人，過去因為校舍老舊、耐震度不足，市府啟動新校園運動規畫新校舍，以低彩度、乾淨明亮為設計主軸，更因應山陵起伏獨特地形，打造玻璃圍牆的空中廊道及設置觀景小窗，提供師生在下課放鬆之餘眺望遠景。