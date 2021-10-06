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施妙旻透過跨域共備 深化學生學習印象
「HOPE就是我的教育理念。」福和國中老師施妙旻重視Helpful、Organized、Persistent、Excellent，努力培養孩子成為樂於助人、有組織力、堅持不懈及追求卓越的人，今年獲得師鐸獎肯定。
擁有英語專業的施妙旻從事教育26年，除了不斷在本科追求精進，更喜歡以創新課程設計，融入最新的科技載具，從課本出發結合一些繪本，延伸閱讀的部份。跨領域的議題則以學習者為中心，賦予課堂多元化樣貌。
施妙旻說，一個人走得快、一群人走得遠。很感謝在福和國中有很多熱情的老師一起共同備課，藉由創新的課程設計及通力合作更順利執行，「這是一件很幸福、很愉快的事。」
像是七年級課本中There Was a Lot of Trash in the Sea提到「珊瑚白化」為例，施妙旻會先邀請國文、生物及美術領域老師一起跨域共備，帶著孩子閱讀珊瑚白化的生物現象，成果報告之後，還利用暑假帶孩子到龍洞灣去浮潛，身歷其境感受台灣美麗珊瑚逐漸白化的情況，深化學習印象。
只要能夠做到的事情，她都會全力以赴完成。福和國中范筱蓉校長讚揚施妙旻是一位溫柔而堅定的老師，不只加入新的科技學習方式，也會個別為孩子量身打造輔導計畫。
范筱蓉指出，班上有學生電腦資訊能力很好，妙旻老師會鼓勵透過iPad做報告，讓他的想法被大家看見，透過靈活而具有彈性的教學方式，營造溫暖正向有凝聚力的班級。
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