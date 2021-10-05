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百歲人瑞圓夢旅程 濂洞國小增榮譽新同學

觀天下 / 記者李嘉文／瑞芳報導
瑞芳區濂洞國小舉辦了百歲人瑞陳蔡隔阿嬤百人合影圓夢旅程，陳阿嬤親自填寫入學登記表，希望濂洞孩子能當她的同學。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區濂洞國小舉辦了百歲人瑞陳蔡隔阿嬤百人合影圓夢旅程，陳阿嬤親自填寫入學登記表，希望濂洞孩子能當她的同學。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區濂洞國小今(5)日舉辦了百歲人瑞陳蔡隔阿嬤百人合影圓夢旅程，活動為陳阿嬤的兒子為母親規劃，與一百個人合照的圓夢旅程，陳阿嬤親自填寫入學登記表，希望濂洞孩子能當她的同學，因這輩子沒有唸過小學是百歲人瑞陳蔡隔阿嬤最大遺憾。

活動開始由陳阿嬤的兒子陳錦聖表示，自小受24孝老萊子娛親孝順行為所影響，希望一輩子都能逗父母開心。在陳阿嬤99歲以前，他多次帶阿嬤參加婚禮，讓陳阿嬤與婚禮雙方都非常開心。雖然陳阿嬤今年100歲，慢慢走不動，他依然規劃要帶阿嬤吃100樣美食、玩100個美景、跟100位親戚朋友以及可愛的小朋友合照，為母親完成百歲圓夢之旅。

陳阿嬤非常喜歡小孩，因為小孩最能逗她開心，夙聞濂洞國小是景色優美、重視全人發展的特色小學，所以安排為百人合影圓夢旅程的第一站，也讓沒有上過小學的她，有機會填寫生命中缺漏的小學入學登記表心願。

人瑞陳阿嬤出生於台中市沙鹿區，是家庭主婦，生四男二女，早年生活困苦，沒肉吃、沒有電燈，每日又需至山上工作幫忙農務，也無幫手照顧幼小孩子，需從山上跑回家餵奶，之後再跑去山上工作，辛苦養大六個兒女。陳阿嬤很重視子女的行為-「不准打架、不准偷竊、在學校要好好地念書及聽老師的話」，陳阿嬤的身教影響子女一輩子。

為了脫離貧窮，她的子女們都經過極大的努力，兒子都自創國際貿易公司，女兒也當全職保母，各有所成，子女與孫子女都非常孝順，也讓陳阿嬤很欣慰。今日到場的孫女陳思維，於去年新冠狀肺炎期間，還專程回台探望阿嬤，並接受美國CNN電視台採訪及公佈她與阿嬤的照片；今年阿嬤百歲，她又專程回台陪阿嬤兩個月，孝心真是令人感動。

濂洞國小校長黃恕懿表示，今天很高興百歲人瑞陳蔡隔阿嬤能在濂洞國小開始百人合影圓夢旅程的第一站，也成為濂洞年紀最長的榮譽學生，她的生命故事以及子孫的孝心行為，不僅感動在場師生，也讓大家更加體會到，在我們週遭的人群中，不乏許多對生命與品德堅持的人們，而他們的心路故事，也是激勵師生對生命的重視與對德性養成最佳的示例。

阿嬤

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