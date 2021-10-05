嘉義縣松梅國小學生 會划獨木舟才能畢業

嘉義縣朴子市松梅國小鄰牛挑灣埤，學校以自然環境發展獨木舟課程，讓學生學習水域安全知識、獨木舟操作技巧；今天5、6年級學生下水實際操舟，校長黃志強說，會划獨木舟才能畢業。

松梅國小不臨海，但距離學校500公尺旁就是朴子市牛挑灣埤，黃志強說，學校日治時代舊名就叫「牛挑灣公學校」，因此以自然環境發展獨木舟課程，讓學生認識在地人文歷史。

黃志強表示，獨木舟課程除了學習獨木舟操作技巧，也教導水域安全知識，獨木舟藝術與水流理論等；課程循序漸進，1、2年級先認識牛挑灣的人文歷史，3、4年級教基礎划槳，今天下午則帶著5、6年級實際操舟，松梅國小的學生會划獨木舟才能畢業。

松梅國小學生說，期待很久終於能下水划獨木舟，邊划船還可以看到魚跳來跳去，接近大自然真好。

黃志強指出，操獨木舟課程首重安全，師生除穿著安全配備，嘉義縣水上救生協會救生員也在一旁待命，不容任何危險發生。

黃志強表示，學校從民國98年開始發展獨木舟運動，到105年設備才齊全，目前校方有13艘單人艇、9艘雙人艇，嘉義縣各地的小學生，也都來此體驗划獨木舟。

嘉義縣朴子市松梅國小鄰近牛挑灣埤，學校以自然環境發展獨木舟課程，讓學生學習水域安全知識、獨木舟操作技巧、獨木舟藝術與水流理論等。圖／中央社