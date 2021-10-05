石門國小「九萌ㄟ菜園」 學生種菜給自己加菜

新的學期開始，石門國小校內的菜園「九萌ㄟ菜園」改良土質再升級，學生們來到菜園種菜，學生要種的是珠蔥，接下來每週都會有不同的作物種下，學期的尾聲，孩子們就會將作物收成，要來舉辦煮火鍋的活動，讓一學期的農作收成為自己加菜。

食農教育老師陳國志說，由於石門國小靠海，校園內的土壤土質屬於海埔地，土質偏鹼性且不夠肥沃，為此食農教育老師這學期特別帶來紅土來酸鹼中和，此外也帶來肥料為土壤增加地力，首堂課種下紅蔥頭，未來將會成長成珠蔥，未來會再隨著時序不同種下不同作物。

石門國小校長蔡清寬說，九萌ㄟ菜園是校內最可愛最有生命力的菜園，這學期透過食農教育課程，讓全校的孩子不僅是學習食農教育，更加也透過照顧作物過程學習生命教育，而隨著學期末煮火鍋活動腳步越來越近，課程安排將會從生長期較長的蔬菜開始，延續會種下生長期較短的葉菜類，還有吃火鍋必備的茼蒿，期待要讓孩子們自己種菜、照顧、澆水，體驗一系列的種植工作，在學期末收成品嚐時可以感受到收成的喜悅，以及自種蔬果的安心美味。