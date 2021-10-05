蔣渭水台語漢詩吟唱壢商獲佳績 本土語教育向下扎根

今年適逢台灣文化協會成立屆滿100周年，為了強化台語傳承、推廣古典詩詞吟唱藝術，義美文教基金會舉辦2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽，桃園市立中壢高商綜合高中學生賴孟潔經由層層篩選，從全台128名參賽選手中脫穎而出，憑藉其優異的吟唱技巧及音色，榮獲全國第3名及獎金5萬元。

賴孟潔表示，其實自己的台語說得並不流利，也從未參加過任何詩歌吟唱比賽，自從7月份決定參賽後，經過網路評選通過初賽，順利晉級參加複賽，最後晉級至決賽。

賴孟潔說，在參賽的3個月裡，非常感謝老師全力支持且不厭其煩、字字要求的細心教導，帶給自己莫大的力量，此外，賴孟潔也期許自己能持續進步，明年再次邀集更多同窗好友參賽。