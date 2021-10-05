蔣渭水台語漢詩吟唱壢商獲佳績 本土語教育向下扎根
今年適逢台灣文化協會成立屆滿100周年，為了強化台語傳承、推廣古典詩詞吟唱藝術，義美文教基金會舉辦2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽，桃園市立中壢高商綜合高中學生賴孟潔經由層層篩選，從全台128名參賽選手中脫穎而出，憑藉其優異的吟唱技巧及音色，榮獲全國第3名及獎金5萬元。
賴孟潔表示，其實自己的台語說得並不流利，也從未參加過任何詩歌吟唱比賽，自從7月份決定參賽後，經過網路評選通過初賽，順利晉級參加複賽，最後晉級至決賽。
賴孟潔說，在參賽的3個月裡，非常感謝老師全力支持且不厭其煩、字字要求的細心教導，帶給自己莫大的力量，此外，賴孟潔也期許自己能持續進步，明年再次邀集更多同窗好友參賽。
中壢高商校長蘇鴻銘表示，依據國家語言發展法規定，明年起國、高中將增設本土語文必修課程，包括閩南語、客語、原住民語、馬祖的閩東語和手語，壢商將本土語教育向下扎根，同時也讓學生學會尊重各族群彼此的語言、文化，希望學生在學習時，不只靠背誦更能活用在日常生活中，充分展現母語與日常生活結合的成果。
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