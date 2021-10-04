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解開感覺受體之謎 兩位諾貝爾醫學獎得主都有台灣淵源

3D電影車開進九份國小 學子感受台灣之美

觀天下 / 記者李嘉文／瑞芳報導
美麗台灣3D電影的電影車開入瑞芳九份國小，讓學生看見栩栩如生的3D台灣之美。 圖／觀天下有線電視提供
美麗台灣3D電影的電影車開入瑞芳九份國小，讓學生看見栩栩如生的3D台灣之美。 圖／觀天下有線電視提供

新北市的有線電視業者與新北市政府新聞局合作，讓美麗台灣3D電影的電影車開入偏鄉校園，今(4)日第一站來到觀天下有線電視公司轄區的瑞芳九份國小，要讓資源較少的偏鄉學子，有機會接觸3D電影，也透過電影將台灣各種美麗的風景，還有快要失傳的傳統技藝匠師，呈現在小朋友的眼前。

目前台灣還在疫情影響之下，所以透過電影車的駛入校園，讓學子能在戶外安全的看這部美麗台灣3D電影，透過影片了解瀕臨消失的美景，還有快被遺忘的傳統技藝，讓台灣的美深入每個人的心中。

新北市公用頻道活化運用委員會秘書長薛宏基表示，偏鄉的資源較少，新北市政府新聞局還有有線電視業者，也希望把資源灌注給偏鄉的學童，也希望學童透過電影擴大視野，對電影中的美景還有環境的重視，讓學童了解台灣也更環保。

觀天下有線電視公司總經理林勝宏表示，偏鄉資源少，疫情影響下小朋友更不可能到電影院看電影，所以這一次透過電影車把電影帶進校園，讓學童看到台灣漂亮的生態還有環境，以及各種職人的精神，也感謝新聞局，讓觀天下有線電視能夠協助辦理這個有意義的活動，希望小朋友都能有所收穫。

栩栩如生的3D電影，讓小朋友看的驚呼連連，也一直想伸長了手去觸碰，校長表示，透過電影欣賞，讓環境教育深入小朋友心中，將來萌芽後，能更愛護台灣，讓環境越來越美好，也能讓小朋友感受到台灣職人的堅持和力量。

電影 偏鄉 新北 疫情

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