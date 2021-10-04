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雲嘉以科學會友 嘉市贈雲縣國小154個科學寶盒

中央社 / 雲林縣4日電

嘉義市政府和雲林縣政府今天共同召開「科學在手、雲嘉攜手、夢想跟著走」記者會，嘉義市贈送154個科學寶盒給雲林縣國小高年級生使用，期盼引領學生好奇心並激發探索熱情。

嘉義市府每年暑假皆會舉辦科學168教育博覽會，今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的關係，取消實體活動，改推出科學寶盒，讓學生在暑假可以與家長動手做，不只學習，更可增加親子互動機會。

嘉義市長黃敏惠今天帶著154個科學寶盒到雲林縣府，捐贈給雲林縣國小高年級學生使用。嘉義市的國小生現場操作科學寶盒教具，依比例調和小蘇打和檸檬酸產生二氧化碳即可撲滅燭火，又或是使用幾根筷子搭建達文西橋。

黃敏惠表示，教育不僅是最好的投資，也是城市往前進的動力，更是城市競爭力的來源；同時科學是一種生活的態度，學習科學不僅在知識上可以拓展孩子的視野，更可以培養勇於探索的品格和思考能力。

雲林縣長張麗善感謝嘉義市府分享學習資源，回贈雲林縣府所出版的品德教育教材。

張麗善說，科學實驗教育是發明的引子，生活中必需品的研發與創新往往源自於將發想透過實驗歷程而成為事實，動手做實驗不僅能訓練學生應變處理的能力，更能引領學生的好奇心與激發探索熱情。

嘉義 黃敏惠 張麗善 雲林

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