讀書不忘練健身 南光高中健美比賽學子秀肌肉

台南市新營南光高中今天上午舉辦難得健美比賽，參賽男女學生隨著音樂大方展現壯碩身材相當吸睛，邀請專業裁判評比，透過力與美結合，向外界傳遞重視功課之餘，更不忘鍛鍊強健體魄。

此次參賽人數有90幾名學生(分高男組、國男組、女子組)，男女選手穿著小泳褲、運動褲、比基尼，過程中選手依指定動作及自選動作於台上大秀「MUSCLE」（肌肉）。

國、高中組選手過磅分級，分為高男(分兩級68公斤以上/68公斤以下)、國男及女子組(不分級)。其中女子組有8位〈國中4位、高中3位〉，穿泳裝展現自信美及好身材，台下男學生尖叫聲不斷。高、國中生不論是胸肌腹肌還是三角肌，參賽選手在舞台上賣力展現肌肉線條。

為讓比賽更具可看性，學校邀請嘉義市健美協會教練蔡金昌(連三屆一级冠軍、舉重、健美、健力國際一級裁判)擔任裁判長，帶領李佾明(2018東亞盃冠軍，2016奧林匹亞總冠軍，亞洲盃三連霸)、田忍男(亞洲盃銀牌。香港邀請賽銀牌，臺灣七連霸) 、涂嘉利(全國比賽十幾次冠軍，世界總會國際裁判) 、蘇正吉(全國比賽十幾次冠軍，世界總會國際裁判) 等4位好手參與示範標準動作。

蔡金昌說，健美比賽指定動作包括正面二頭肌、正面闊背肌、側面胸肌、背面雙手二頭肌、背面闊背肌、側面三頭肌、腿肌與腹肌等，進決賽後有一分鐘自由表演。而活動最高潮是由裁判與參賽者共同評選出一名學生成為今年度「南光健美青年」。