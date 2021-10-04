聽新聞
test
0:00 / 0:00
讀書不忘練健身 南光高中健美比賽學子秀肌肉
台南市新營南光高中今天上午舉辦難得健美比賽，參賽男女學生隨著音樂大方展現壯碩身材相當吸睛，邀請專業裁判評比，透過力與美結合，向外界傳遞重視功課之餘，更不忘鍛鍊強健體魄。
此次參賽人數有90幾名學生(分高男組、國男組、女子組)，男女選手穿著小泳褲、運動褲、比基尼，過程中選手依指定動作及自選動作於台上大秀「MUSCLE」（肌肉）。
國、高中組選手過磅分級，分為高男(分兩級68公斤以上/68公斤以下)、國男及女子組(不分級)。其中女子組有8位〈國中4位、高中3位〉，穿泳裝展現自信美及好身材，台下男學生尖叫聲不斷。高、國中生不論是胸肌腹肌還是三角肌，參賽選手在舞台上賣力展現肌肉線條。
為讓比賽更具可看性，學校邀請嘉義市健美協會教練蔡金昌(連三屆一级冠軍、舉重、健美、健力國際一級裁判)擔任裁判長，帶領李佾明(2018東亞盃冠軍，2016奧林匹亞總冠軍，亞洲盃三連霸)、田忍男(亞洲盃銀牌。香港邀請賽銀牌，臺灣七連霸) 、涂嘉利(全國比賽十幾次冠軍，世界總會國際裁判) 、蘇正吉(全國比賽十幾次冠軍，世界總會國際裁判) 等4位好手參與示範標準動作。
蔡金昌說，健美比賽指定動作包括正面二頭肌、正面闊背肌、側面胸肌、背面雙手二頭肌、背面闊背肌、側面三頭肌、腿肌與腹肌等，進決賽後有一分鐘自由表演。而活動最高潮是由裁判與參賽者共同評選出一名學生成為今年度「南光健美青年」。
南光高中學務主任翁國欽表示，學校推動健美比賽已有17年，已成為學生假日從事健康休閒活動的風潮，鼓勵學生專注功課之際，也要鍛鍊體魄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言