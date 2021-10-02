全國技能競賽高雄場 地主隊中山工商陳佳青奪中餐冠軍
第51屆全國技能競賽今年分流登場，高雄賽場今午展開龍爭虎鬥，分別產出中、西餐前3強，勞動部長許銘春及高雄副市長羅達生連袂訪視，看到參賽選手專注製作麵包的神情感動滿懷，希望從中選出國手進軍國際舞台，讓世界看見台灣。
全國技能競賽高雄賽場設於中山工商，競賽結果，高雄餐旅大學黃敬堯、楊宗謀、藍霈壎包辦西餐烹飪前3名，中餐烹飪前3名分別是高雄中山工商陳佳青、萬能科大張立誠、台中僑泰中學陳俊宇。旅館接待項目前3名均是高雄三民家商學生，依序是賴楷婷、李昀、黃筠婷。
全國技能競賽創設於1968年，產出各職類好手，進一步參加國際技能競賽，為國爭光。勞動部長許銘春今午偕高市副市長羅達生、勞工局長周登春訪視中山工商賽場並頒獎。
今年中山工商賽場共舉辦中、西餐烹飪、麵包製作及餐飲服務等10個職類競賽，「阿春部長」看到麵包製作好手們的拚勁，十分感動。她說，今年開幕戰由高雄中山工商出發，感謝學校總動員，提供最棒的場地讓選手發揮職人精神、全力以赴。透過競賽，希望社會肯定青年技能，有機會進軍國際，實現自己的夢想，為國爭光。
許銘春表示，得牌選手除有獎金獎狀，更有升學的保送，未來技能檢定術科得以免試。技能教育的推動一定要中央與地方一起努力才能成功，去年全國技能競賽，高市即奪下11金14銀10銅，在參賽城市中奪牌數居冠。
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