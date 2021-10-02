雲林偏鄉公民教育不足 培養駐校大使推動校園民主

農業縣的雲林學生，對兒童權利公約接觸甚少，學校課程、老師的教導也極少提到兒童公約相關議題，由雲林婦幼關懷協會主辦的兒童權利公約培力營以及兒少議會體驗營，今天在北港高中盛大開課，透過法治和權利義務的教導，讓小朋友更理解兒少權利和存在的價值，活出自己。

「兒童公約駐校大使培力營」以國、高中生為主體，今天開課，行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉、立委蘇治芬辦公室主任張勝智、縣議員蔡岳儒、宗聖扶輪社及衛福部社會與家庭署等單位共襄盛舉。

學員除討論公約內容，並也以桌遊讓法律艱澀法規變成活潑有趣，包括兒童權利公約第31條保障的「遊戲權」，讓學生明白不僅讀書，遊戲也是最好的生活與知識學習。

婦幼關懷協會總幹事黃慧玲說，孩童被視為家長的財產、附屬品，近來兒童權利受重視，目前台灣也是CRC國際兒童權利公約組織一員，藉由公約培力讓學生體驗一日議員、甄選駐校大使，落實民主為自己發聲。

北港高中校長江耀淇說，108新課綱目標讓學生能活用所學知識、技能與態度，該營隊的學習可擴大學生民主視野。中正大學法律系教授廖宗聖也說，我國跟上國際腳步，也在2014年制訂兒童權利公約施行法，將公約中兒少權利規定轉成法律，讓兒少權利施行更具體。