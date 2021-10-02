龍崗國小新美學獲獎連連 海洋意象新地標

台南市南區龍崗國小新校舍獲獎不斷，繼獲得南市第2屆公共工程優質獎特優後，再創佳績，榮獲國家卓越建設獎最佳環境文化類特別獎，成為四鯤鯓地區能擁有國家級認證的地標型美學建築，居民與師生同感興奮。

龍崗國小新校舍建築意象融合在地環境文化特色，以單伸手形式來圍塑中央廣場，讓中央廣場成為學生能運動、玩耍的樂活草坡。外型充滿海洋意象，藍白色系外牆、以自由曲線構成浪花陽台，並以帆船造型戶外梯為呼應，凸顯海洋學校的風格特色。

校長陳彥良表示，設計上也將四鯤鯓的文化、地景及自然生態如照壁、古井、鯨魚、燈塔、台灣俚語等製成公共藝術並融入新校舍，讓師生及民眾能感受到社區文化之美。