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龍崗國小新美學獲獎連連 海洋意象新地標

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市龍崗國小榮獲國家卓越建設獎最佳環境文化類特別獎，為記地方建築新地標。者鄭惠仁／攝影
台南市龍崗國小榮獲國家卓越建設獎最佳環境文化類特別獎，為記地方建築新地標。者鄭惠仁／攝影

台南市南區龍崗國小新校舍獲獎不斷，繼獲得南市第2屆公共工程優質獎特優後，再創佳績，榮獲國家卓越建設獎最佳環境文化類特別獎，成為四鯤鯓地區能擁有國家級認證的地標型美學建築，居民與師生同感興奮。

龍崗國小新校舍建築意象融合在地環境文化特色，以單伸手形式來圍塑中央廣場，讓中央廣場成為學生能運動、玩耍的樂活草坡。外型充滿海洋意象，藍白色系外牆、以自由曲線構成浪花陽台，並以帆船造型戶外梯為呼應，凸顯海洋學校的風格特色。

校長陳彥良表示，設計上也將四鯤鯓的文化、地景及自然生態如照壁、古井、鯨魚、燈塔、台灣俚語等製成公共藝術並融入新校舍，讓師生及民眾能感受到社區文化之美。

新校舍為四鯤鯓打造了安全耐震、具綠建築指標及海洋意象的校園空間，讓學生能在嶄新安全的教學場域裡快樂學習; 校方並將新校舍空間開放給社區使用，透過社區營造，已將四鯤鯓里民的社區情感緊緊凝聚在一起。龍崗國小以建校100年，新建校舍包含普通教室、專科教室、地下室等共16間，建築師陳文祥設計，總工程費6600萬元，去年8月啟用。

台南市龍崗國小榮獲國家卓越建設獎最佳環境文化類特別獎，為記地方建築新地標。者鄭惠仁／攝影
台南市龍崗國小榮獲國家卓越建設獎最佳環境文化類特別獎，為記地方建築新地標。者鄭惠仁／攝影

綠建築 社區營造

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