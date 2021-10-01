九月二十八日為至聖先師──孔子的誕辰紀念日，亦是所有老師的節日。當教師節褪去了國定假日的身份後，在教師節的這一天，為感謝老師們日以繼夜的熱忱、辛勞及對學生們無怨無悔的關愛與付出，六和高中舉辦敬師活動，給在校辛苦授課的老師們，不一樣的過節感受。

六和高中敬師活動「奉茶獻花暖師心」為老師奉上一杯溫暖的茶，先由「奉茶機器人」端著茶盤緩緩移動向校長「奉茶」，畫面十分新奇有趣。接著各班代表向老師「奉茶」，學生單膝下跪，雙手捧著茶杯，恭敬地在老師座位前，奉上一杯「茶」，齊聲向老師說聲：「老師，您辛苦了，謝謝您！」現場氣氛熱絡，溫馨感人。學生藉由「奉茶獻花」儀式表達對師長的感恩之意，謝謝六和高中師長們平日辛勤的教導，獻上一份真誠的「心意」，儀式簡單而隆重，在教師節顯得格外有意義。

陳淑惠校長表示，六和高中的老師從早到晚陪伴學生，非常認真、也很辛苦。學生以「奉茶」行動來感謝老師，在微涼的秋風中傳遞了陣陣的暖意，相信老師們喝在嘴裡，必定暖在心裡。學校也希望透過敬師活動讓師道傳統在潛移默化的氛圍中傳遞永恆的價值，並落實學生尊師重道的品格教育。

教師節的活動，都只是想傳達一個簡單的訊息，那就是──「老師，謝謝您！祝您教師節快樂」。相信所有在第一線默默耕耘的老師，即使無法藉由放假喘口氣，也可以在學生真摰的祝福聲中，度過溫馨又感人的教師節。