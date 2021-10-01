快訊

港府官員IG「十一」出現中華民國國旗 聲稱遭駭客入侵

六和高中敬師活動 奉茶獻花暖師心

聯合報 / 教育事業部
桃園市六和高中舉辦「奉茶獻花暖師心」敬師活動，「奉茶機器人」端著茶盤，為校長奉茶。圖/桃園六和高中提供
桃園市六和高中舉辦「奉茶獻花暖師心」敬師活動，「奉茶機器人」端著茶盤，為校長奉茶。圖/桃園六和高中提供

九月二十八日為至聖先師──孔子的誕辰紀念日，亦是所有老師的節日。當教師節褪去了國定假日的身份後，在教師節的這一天，為感謝老師們日以繼夜的熱忱、辛勞及對學生們無怨無悔的關愛與付出，六和高中舉辦敬師活動，給在校辛苦授課的老師們，不一樣的過節感受。

六和高中敬師活動「奉茶獻花暖師心」為老師奉上一杯溫暖的茶，先由「奉茶機器人」端著茶盤緩緩移動向校長「奉茶」，畫面十分新奇有趣。接著各班代表向老師「奉茶」，學生單膝下跪，雙手捧著茶杯，恭敬地在老師座位前，奉上一杯「茶」，齊聲向老師說聲：「老師，您辛苦了，謝謝您！」現場氣氛熱絡，溫馨感人。學生藉由「奉茶獻花」儀式表達對師長的感恩之意，謝謝六和高中師長們平日辛勤的教導，獻上一份真誠的「心意」，儀式簡單而隆重，在教師節顯得格外有意義。

陳淑惠校長表示，六和高中的老師從早到晚陪伴學生，非常認真、也很辛苦。學生以「奉茶」行動來感謝老師，在微涼的秋風中傳遞了陣陣的暖意，相信老師們喝在嘴裡，必定暖在心裡。學校也希望透過敬師活動讓師道傳統在潛移默化的氛圍中傳遞永恆的價值，並落實學生尊師重道的品格教育。

教師節的活動，都只是想傳達一個簡單的訊息，那就是──「老師，謝謝您！祝您教師節快樂」。相信所有在第一線默默耕耘的老師，即使無法藉由放假喘口氣，也可以在學生真摰的祝福聲中，度過溫馨又感人的教師節。

教師節 孔子 國定假日

延伸閱讀

T1聯盟／就。很。Pro！中信特攻教師節上媒體課

操場成最大教師節賀卡 嘉市玉山國中師長驚豔

教師節家長也敬師！ 以身作則將愛傳遞不中斷

暨大附中生音樂快閃謝師 還連動全校平板表謝意

相關新聞

點亮學子晚自習安全回家路 嘉縣98所學校增設夜間照明

去年台南發生馬來西亞女大生隨機擄殺案，突顯夜間照明重要性，嘉義縣府教育處規畫「操場設置夜間照明設備專案計畫」，盤點縣內學...

六和高中敬師活動 奉茶獻花暖師心

九月二十八日為至聖先師──孔子的誕辰紀念日，亦是所有老師的節日。當教師節褪去了國定假日的身份後，在教師節的這一天，為感謝...

台南孩子國際賽拿大獎 黃偉哲：智慧科技力的展現

台南市東區大同國小學生以作品「鳥巢守護者」參加參加micro:bit教育基金會辦理的「do your:bit國際挑戰賽」...

會考生活英語／【生活篇】 找家教

★ 單字 1. skill [ˋskɪl] n. 能力，技術（國中挑戰800字） 2. improve [ɪmˋpruv] v. 改善，提升（國中挑戰800字）

中信銀行與北市教育局合作 推廣國小、高中財經課程

中信銀行與教育局合作，推動「高中財經素養課程」，今年度第一學期已有15所高中參與，台北市副市長黃珊珊今特地頒發感謝狀，未...

台南藝術教育貢獻獎得獎學校及個人 迎戰全國賽

台南市2021年藝術教育貢獻獎經各級學校及團體推薦，評選出北區立人國小、東山區吉貝耍國小及南新國中為績優學校；安平國中老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。