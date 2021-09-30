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奉茶獻花 桃園六和高中暖師心

聯合報 / 教育事業部
桃園市六和高中的敬師活動，有「奉茶機器人」為校長奉茶。圖/桃園六和高中提供
桃園市六和高中的敬師活動，有「奉茶機器人」為校長奉茶。圖/桃園六和高中提供

剛過去的928教師節是所有老師的節日，桃園市六和高中當天舉辦「奉茶獻花暖師心」敬師活動，由學生為老師奉上一杯溫暖的茶，感謝老師的辛勞、對學生的關愛。老師們即使無法放假喘口氣，但有學生的真摰祝福，無不感受到滿滿的溫馨。

當天的敬師活動，一開始是由「奉茶機器人」端著茶盤，緩緩移動到校長面前「奉茶」，接著，各班代表走到老師面前，學生單膝下跪，恭敬地奉上一杯「茶」，齊聲向老師說：「老師，您辛苦了，謝謝您！」謝謝師長平日辛勤的教導，雖然儀式簡單而隆重，但現場氣氛熱絡，溫馨感人，在教師節顯得格外有意義。

六和高中校長陳淑惠表示，所有在第一線默默耕耘的老師，都是非常認真也很辛苦，因此希望透過敬師活動，落實學生尊師重道的品格教育、傳遞師道的永恆價值，「學生今日奉茶感謝師恩，老師們是喝在嘴裡，暖在心裡」，在微涼的秋風中傳遞了陣陣的暖意，也有不一樣的過節感受。

教師節 桃園

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