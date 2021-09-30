北市15高中推財金課程 學生搶先體驗反應佳

台北市109學年度開始在高中推財金素養課程，110學年度將拓展到15所學校、1400名學生。搶先體驗的陽明高中魏同學及余同學表示，最喜歡創業創投課程，有機會希望能繼續選修。

台北市教育局今年4月宣布啟動首屆高中財經素養課程巡迴講座，找來產官學界32名專家學者與11所高中生分享財經視野、金融理財與創業創投經驗，共1096名學生修完課程並取得認證。

剛升上高中二年級的魏同學笑說，當初因為看到師資陣容包含企業CEO、政治大學教授等，「名字看起來很厲害」，加上本身對經濟學也有興趣，所以就去報名了，後來也慶幸當初有報名。

魏同學指出，課程將大學生才學得到的知識濃縮，幫助他拓展財金視野，其中最喜歡的是創業創投課程，老師相當幽默，講得活靈活現，令人身歷其境，「只有我們學到真的很可惜」。

余同學也說，她最喜歡創業創投的課程，因為自己想創業，所以聽取前人的經驗後，會比較知道該怎麼準備、可能遇到什麼困難，而且課後還可以跟老師互動。

余同學表示，金融理財課程中教的「S.M.A.R.T理論」對她很有幫助，現在她要花錢前可以分辨是想要還是需要，以及提前規劃零用錢用途，這些是平常上課不會學到的內容，以後還想繼續選修。

教育局今天宣布，高中財經素養課程110學年度將推到15個學校，並分為高一的素養入門、高二的專題入門以及高三的進階專題，預期有1400名學生受惠，且下個學期將拓展到20所學校，111學年度更會在30所學校舉辦，期盼未來全市66所公私立學校都能參與。

台北市副市長黃珊珊說，看到高中生能及早學習財金素養讓她非常欣慰，感謝台大區域合作暨競爭力研究中心、燃點公民平台媒合師資，中國信託商業銀行、永豐商業銀行及國泰人壽保險股份有限公司出資贊助，讓台北市的高中生在與全世界競爭時不落人後。