汐止金龍國小活化閒置20年教室 改桌球體育室

汐止區歷經多次水患，金龍國小位在地下一樓整層的教室，也因此荒廢閒置了20年，除了做為儲藏室，多數屋況都很糟，如何化活利用，新北市議員張錦豪就爭取經費，希望能夠規劃為桌球體育教室，包括天花板、通風設備等等都要改善，預計今年底可以完成。

新北市議員張錦豪特地到學校關心，一行人到地下室原本的成果展覽室會勘，希望未來規劃為桌球體育室，因為已經閒置很久，天花板大部分都壞了，整體通風設備也不好，屋況真的很糟，牆壁上還有十幾年颱風淹水痕跡，當時整個地下室幾乎都泡在水裡，所以，這些年來根本沒辦法使用。

新北市議員張錦豪指出，金龍國小因為十幾年前歷經納莉及象神颱風，當時地下室淹水，目前都當做儲藏室使用，無法做為教室上課使用，那因為這幾年來汐止已經不再淹水，認為這些閒置教室可以妥善利用，建議規劃為室內體育教室，目前看到的教室空間有漏水、堆置雜物，看起來環境很不好，可是如果能夠改善硬體設備，相信可以達到雙贏的局面，那目前也以專案申請的方式，爭取到60萬元整理教室環境，預計年底發包施作，活化學校的閒置教室，做為桌球體育室，讓學生有更舒適安全的運動體育空間。

金龍國小校長呂金榮表示，自從風災過後，地下室使用上會有比較多的顧慮，所以，已經閒置很久，而議員張錦豪有建議推動桌球教育活動，看到學校荒廢20年的教室認為太可惜了，因此，學校打算利用之前的成果展覽室，設立桌球室，整理後會再擺四張桌球桌，讓學生們打球運動，平常室內上體育課也能使用。