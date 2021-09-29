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瑞芳國小推出裁縫小職人 學生裁縫有模有樣

觀天下 / 記者李嘉文／瑞芳報導
瑞芳國小辦理裁縫小職人-兒童拼布培訓班課程，讓學生從實際體驗中學習，培養學生一技之長。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳國小辦理裁縫小職人-兒童拼布培訓班課程，讓學生從實際體驗中學習，培養學生一技之長。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳國小在校友陳和平的引薦之下，整合社會資源，引進服裝甲級技術士協會提供縫紉機具、材料及專業師資，教導學生裁縫技藝，讓學生從實際體驗中學習，也希望讓裁縫技藝在偏鄉紮根，培育更多服裝專業人才。

瑞芳國小辦理裁縫小職人-兒童拼布培訓班課程，此課程屬於新北市教育局110學年度皇冠海岸區域聯盟-新二代培力光榮計畫，也透過校友陳和平先生，也是中華民國服裝甲級技術士協會前理事長的引薦之下，讓協會的師傅們進到校園教學，讓學生從實際體驗中學習，培養學生一技之長。

這次課程安排12周，內容包含縫紉機及針線等相關工具的認識與使用、筆袋、圍裙等及實用拼布作品製作，要讓學生發揮創意、培養多元興趣及專長，並做為接觸及探索未來生涯發展準備，也能培養國中小的老師們成為種子師資。

瑞芳國小校長盧娟娟表示，這次的計畫是要培育偏鄉的孩子技藝的學習，瑞芳國小一學期會有12堂的課，服裝甲級技術士協會上4堂的課，其餘8堂由樂齡中心的拼布老師帶領學生，每一個孩子都有他的天賦，希望透過多元的課程，讓孩子多嘗試和體驗，培養出興趣。

中華民國服裝甲級技術士協會前理事長陳和平表示，這次帶著志工團隊的老師一起熱情參與偏鄉教育，培養小職人，讓小幼苗可以生根，可以學習裁縫的手藝，也帶進學校，讓老師和志工一起參與，培育種子，讓當地志工和老師銜接繼續帶領下去。

中華民國服裝甲級技術士協會常務監事游金塗表示，服裝甲級技術士協會偏鄉教學，其實在全國各地的小學都有志工老師的足跡，希望這樣的計畫持續下去，讓學生產生興趣，更了解手縫工藝的技術。

學生們裁縫的有模有樣，今天一開始是基礎的教學，之後也會有用舊衣物改造成鉛筆袋等目，讓學生更珍惜服裝資源，裁縫小職人課程讓參與學生向職人教師們學習，也希望裁縫技藝能在偏鄉紮根，培育更多的服裝專業人才。

偏鄉教育 瑞芳

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