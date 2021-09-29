亞洲餐旅架設300吋大電視牆 推動雙語教育

台南市亞洲餐旅學校在校門口設置300吋大電視牆，貼出餐旅相關英文單字，引起學生討論與背誦，帶動雙語風潮，校長林士哲強調，國際化是學校教育的趨勢，期待孩子都能流利說英語。

亞洲餐旅餐飲科主任車秀蘭表示，這些年亞洲餐旅的畢業生，不論是升國立大學、乙級證照或是就業，都有卓越的表現，但也聽到傑出校友返校後，談到英文能力不足，使得在職場升遷時面臨很大的挑戰，甚至是失去升遷的機會，因此設置了大電視牆，讓英語教學變得更多元更有趣，亞洲餐旅這幾年不論是在軟體跟硬體的更是努力加強，但目標只有1個，要打造南部第1的餐旅學校。

大電視牆除了平時英語教學外，也會配合各種節慶，目前就在規畫萬聖節相關的英語學習。教務主任黃明韜表示，配合優質化、均質化及校內英語老師，預計準備不同的關卡，結合英語闖關跟體能遊戲設計各年級闖關內容，期待將日常英語及餐旅相關的英語，融入在校園裡，除了餐飲技能的學習外，更能夠在基本學科及未來升學都有更好的表現。

校長林士哲說，亞洲餐旅配合國發會及新南向政策，國際化是學校教育的趨勢，如何讓英語向下扎根一直是學校教學的重點，期待透過生活化、趣味化的教學環境，讓每名學生都能流利說英語，孩子的未來並不局限於台南或是台灣，或許是全世界。