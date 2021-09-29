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實施雙語實驗課程重要推手 邱承宗獲師鐸獎

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導

新北市莒光國小校長邱承宗投身教育界逾42年，雖然已在今年7月底退休，對於教育的付出及致力推行雙語實驗課程貢獻仍備受推崇，並以「教育應堅守不變的核心價值，在可變部分發揮創意使其極大化」理念影響許多教育者，獲得師鐸獎殊榮。

「英語是國際語言，它是一個流動的概念，對學生來說，不但可儲備未來優勢的能力，甚至於國際流動的能力。」邱承宗認為，校長和老師一起推動雙語實驗課程，使學生具備更強的語言能力，因一種語言不單單代表一個世界，應該是更多的世界，學生的視野才能打得開。

不僅如此，邱承宗也非常重視閱讀與書法，他認為圖書館是學校的心臟，於是趁著莒光國小環境補強工程，打造一座距離校門口更近且能服務社區的圖書館，揭示著莒光國小是讀書人的學校。

邱承宗說，書法涵蓋許多做人、做事的品德道理，教導學生練習書法之餘，莒光國小還打造了台灣唯一書法藝術廊道，放眼望去充滿文化氣息。

在邱承宗校長的努力與奉獻之下，也影響了身邊共事的教育夥伴，其中，莒光國小黃秀玲老師讚揚邱校長是一個活力充沛，肯做事情、拚勁十足的教育者，是我們學習的榜樣。

學生們則認為邱校長是注重閱讀和關心小朋友的人，學生對校園中印象最深刻地方就是他催生的圖書館與書法教室，顯示邱承宗校長的付出與努力獲得師生一致認同。

圖書館 語言

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