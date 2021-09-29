快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3東扶輪社助台東建和國小改建門面 讓學校有面子！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東扶輪社結合屏東及羅東扶輪社，捐助資金改善台東建和國小門面，整建校門牌樓，今天辦理捐贈儀式。記者尤聰光／攝影
台東扶輪社結合屏東及羅東扶輪社，捐助資金改善台東建和國小門面，整建校門牌樓，今天辦理捐贈儀式。記者尤聰光／攝影

台東扶輪社結合屏東及羅東扶輪社，捐助資金改善台東建和國小門面，整建校門牌樓，今天辦理捐贈儀式。校長趙文佳說：「校門新牌樓讓學校門面煥然一新」。

校長趙文佳說，學校門口牌樓已經有幾十年歷史，歷經多個颱風早已破損失修，避免牌樓次件掉落砸傷師生，因此今年提出校園環境改善計畫，獲民間社團資金挹注重新整建。

建和國小校門牌樓，以原木及漂流木打造，高約2層樓，充分展現部落原民風，也符合自然環保的概念，材質都能再利用，減少對環境的破壞。

捐贈儀式過程中，有趣的是當校長趙文佳致詞時，突然一隻小黑狗跑進來停在正前方，彷彿在聽校長說話，等校長致詞完才離開，足足停留3分鐘，畫面十分有趣，令現場人員笑開懷。

台東扶輪社友、縣議員陳銘風說，屏東與羅東扶輪社長期和台東扶輪社交流合作，幫助台東教育發展，得知建和國小有需整建校門牌樓，3東社友即發揮棉薄之力，盡社會責任。

捐贈儀式過程中，校長趙文佳致詞時，一隻小黑狗跑進來停在正前方，彷彿在聽校長說話，畫面十分有趣，令現場人員笑開懷。記者尤聰光／攝影
捐贈儀式過程中，校長趙文佳致詞時，一隻小黑狗跑進來停在正前方，彷彿在聽校長說話，畫面十分有趣，令現場人員笑開懷。記者尤聰光／攝影
建和國小校門牌樓，以原木及漂流木打造，高約2層樓，充分展現部落原民風，也符合自然環保的概念，材質都能再利用，減少對環境的破壞。記者尤聰光／攝影
建和國小校門牌樓，以原木及漂流木打造，高約2層樓，充分展現部落原民風，也符合自然環保的概念，材質都能再利用，減少對環境的破壞。記者尤聰光／攝影

台東 門牌 屏東

延伸閱讀

屏東藝文場館開放全席 潘越雲、查馬克音樂會快預約

屏東藝文場館恢復全席開放 演藝廳追思查馬克

屏東市長涉貪縣府遲未派代 潘孟安：盡快決定人選

屏東社區產業博覽會國慶連假登場 農再社區行銷屏東

相關新聞

台南宣導健康用這招 玉皇大帝與灶神答喙鼓

台南市教育局為提升學生健康意識與技能，舉辦「健康促進逗陣行答喙鼓比賽」，各校將視力保健、健康體位、口腔保健、全民健保、性...

碧湖國小校舍鋼筋外露還掉漆 粉塵險飄進學童食物

北市議員李建昌接獲民眾陳情北市碧湖國小作為海山屋遲遲未重建，他批評，教育局只願東補西修，根本是讓師生每天吸粉塵，電扇還會...

鼓勵隊員也美化校園 成德高中設計Q版棒球員圖案

新竹市成德高中棒球隊去年拿下桃園盃冠軍與黑豹旗第4名，培訓成果豐碩，但校內打擊場年久老舊，缺乏美感，校長楊青山結合多名老...

實施雙語實驗課程重要推手 邱承宗獲師鐸獎

新北市莒光國小校長邱承宗投身教育界逾42年，雖然已在今年7月底退休，對於教育的付出及致力推行雙語實驗課程貢獻仍備受推崇，...

3東扶輪社助台東建和國小改建門面 讓學校有面子！

台東扶輪社結合屏東及羅東扶輪社，捐助資金改善台東建和國小門面，整建校門牌樓，今天辦理捐贈儀式。校長趙文佳說：「校門新牌樓...

台南女中走入胡椒管 成為天氣之子

氣象局南區氣象中心與台南女中共同推動環境教育課程與跨域學習活動，簽署「氣象與環境教育策略聯盟合作備忘錄」，校長鄭文儀今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。