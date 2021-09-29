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3東扶輪社助台東建和國小改建門面 讓學校有面子！
台東扶輪社結合屏東及羅東扶輪社，捐助資金改善台東建和國小門面，整建校門牌樓，今天辦理捐贈儀式。校長趙文佳說：「校門新牌樓讓學校門面煥然一新」。
校長趙文佳說，學校門口牌樓已經有幾十年歷史，歷經多個颱風早已破損失修，避免牌樓次件掉落砸傷師生，因此今年提出校園環境改善計畫，獲民間社團資金挹注重新整建。
建和國小校門牌樓，以原木及漂流木打造，高約2層樓，充分展現部落原民風，也符合自然環保的概念，材質都能再利用，減少對環境的破壞。
捐贈儀式過程中，有趣的是當校長趙文佳致詞時，突然一隻小黑狗跑進來停在正前方，彷彿在聽校長說話，等校長致詞完才離開，足足停留3分鐘，畫面十分有趣，令現場人員笑開懷。
台東扶輪社友、縣議員陳銘風說，屏東與羅東扶輪社長期和台東扶輪社交流合作，幫助台東教育發展，得知建和國小有需整建校門牌樓，3東社友即發揮棉薄之力，盡社會責任。
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