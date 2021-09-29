台南女中走入胡椒管 成為天氣之子

氣象局南區氣象中心與台南女中共同推動環境教育課程與跨域學習活動，簽署「氣象與環境教育策略聯盟合作備忘錄」，校長鄭文儀今天表示，希望藉此激發師生對於環境的關心，與積極自主學習的能力。

台南女中校長鄭文儀說，台南女中教師團隊與氣象中心專業人員，一起設計「氣象預報」（以氣象為主題的6周微課程）。內容包含天氣圖、數值預報、氣象播報、氣候變遷等，兼顧理論認知與實作演練，增強關心環境的正確態度。

這是1門用「遊戲體驗」來整合跨領域的知識，連結氣候、地震等主題，讓學生在遊戲中學，運用多元智能解謎，以及實地探索氣象中心各館區，輕鬆消化防災常識，並運用適當的方法理解地球科學，愛護環境。教師團隊經氣象中心多次的講習、參訪引導，目前正與氣象中心一起產出遊戲化的課程模組中，將在本學期的高三多元課程中實施。

氣象中心也提供台南女中自主學習課程相關的鄰近資源，除鼓勵對大氣領域有興趣的學生，可利用自主學習時間到氣象局進行探索與深究外，學生也參與氣象中心假日闖關活動，並向民眾說明氣象知識、觸發興趣。參與活動的學生普遍認為，這樣的活動不僅可以建立正確有用的氣象觀念，更能同時鍛鍊口語表達能力，以及待人接物的人際應用。

氣象中心的原台南測候所為特殊的18角樓造型，有如胡椒管，是台南古蹟地標，台南女中則有紅樓美景，師生期待透過課程的媒合與企劃，在古老的歷史空間裡，共同創造有趣、有料、有用的創新跨域課程。