外送員闖學校送餐？老師全愣住 學生認出是校長扮的

今天是教師節，桃園長庚國小考量疫情取消大型集會活動，改由校長、學務主任扮起外送員，頭戴安全帽、身背外送箱，到各班「挨家挨戶」送楊桃汁、紅豆餅給老師，因活動秘密籌辦，不少老師上課到一半見外送員上門當場愣住，一見校長遞上餐點才恍然大悟，直呼非常驚喜。

長庚國小校長謝明杰說，每一位老師在教師節仍認真授課，今天就由他為大家服務，扮起外送員因全程都沒脫安全帽，進到班級師生都很驚訝，直到他開口才被認出，除送餐點激勵老師外，他也跟學生說，認真學習就是給老師最棒的教師節回報。

長庚國小訓育組組長呂佩表示，考量疫情關係舉辦活動不適合讓全校聚集一起，她想到校區連同周圍長庚醫院是個大社區，常常有外送員來往送餐，提議讓校長、學務處主任郭乃瑋打扮成外送員，從全校1到6年級28個班「挨家挨戶」送餐。

呂佩也說，為了給師生驚喜，活動事前採秘密籌畫，今天中午11點起，校長、學務處主任戴起安全帽、外送箱，還騎腳踏車沿途停靠每一班，家長會正、副會長會長施正維、郭芮旖也加入行列，一併送上潤喉的楊桃汁、療癒的紅豆餅。

由於外送員打扮太過寫實，有不少老師當場愣住，還是經學生「指認」才訝異發現是校長和主任；有老師說，原想今年疫情教師節活動取消，心中不免感到失落，結果今天中午上課到一半，見校長、主任親自送上餐點嚇了一跳，感受到校方滿滿的愛心。

另長庚國小在教師節前夕，也讓學生畫出心目中老師的模樣，有低年級學生形容老師像公主，因為溫柔又常穿裙子，還有人認為老師像「有錢人」，因為常花錢請全班吃東西，不過最多人形容像媽媽，負責照顧大家在學校起居。

中高年級學生則認為，他們喜歡老師幽默、有耐心，除了將課程講解清楚，還必須具備「高顏值」，各種回答讓師長覺得好氣又好笑。