快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

外送員闖學校送餐？老師全愣住 學生認出是校長扮的

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
長庚國小今年教師節取消大型集會活動，改由校長、學物主任扮成外送員到班級送餐，給全校師生一個驚喜。圖／長庚國小提供
長庚國小今年教師節取消大型集會活動，改由校長、學物主任扮成外送員到班級送餐，給全校師生一個驚喜。圖／長庚國小提供

今天是教師節，桃園長庚國小考量疫情取消大型集會活動，改由校長、學務主任扮起外送員，頭戴安全帽、身背外送箱，到各班「挨家挨戶」送楊桃汁、紅豆餅給老師，因活動秘密籌辦，不少老師上課到一半見外送員上門當場愣住，一見校長遞上餐點才恍然大悟，直呼非常驚喜。

長庚國小校長謝明杰說，每一位老師在教師節仍認真授課，今天就由他為大家服務，扮起外送員因全程都沒脫安全帽，進到班級師生都很驚訝，直到他開口才被認出，除送餐點激勵老師外，他也跟學生說，認真學習就是給老師最棒的教師節回報。

長庚國小訓育組組長呂佩表示，考量疫情關係舉辦活動不適合讓全校聚集一起，她想到校區連同周圍長庚醫院是個大社區，常常有外送員來往送餐，提議讓校長、學務處主任郭乃瑋打扮成外送員，從全校1到6年級28個班「挨家挨戶」送餐。

呂佩也說，為了給師生驚喜，活動事前採秘密籌畫，今天中午11點起，校長、學務處主任戴起安全帽、外送箱，還騎腳踏車沿途停靠每一班，家長會正、副會長會長施正維、郭芮旖也加入行列，一併送上潤喉的楊桃汁、療癒的紅豆餅。

由於外送員打扮太過寫實，有不少老師當場愣住，還是經學生「指認」才訝異發現是校長和主任；有老師說，原想今年疫情教師節活動取消，心中不免感到失落，結果今天中午上課到一半，見校長、主任親自送上餐點嚇了一跳，感受到校方滿滿的愛心。

另長庚國小在教師節前夕，也讓學生畫出心目中老師的模樣，有低年級學生形容老師像公主，因為溫柔又常穿裙子，還有人認為老師像「有錢人」，因為常花錢請全班吃東西，不過最多人形容像媽媽，負責照顧大家在學校起居。

中高年級學生則認為，他們喜歡老師幽默、有耐心，除了將課程講解清楚，還必須具備「高顏值」，各種回答讓師長覺得好氣又好笑。

長庚國小校長謝明杰（左）、學務處主任郭乃瑋（中）打扮成外送員到每一班親自送餐點。圖／長庚國小提供
長庚國小校長謝明杰（左）、學務處主任郭乃瑋（中）打扮成外送員到每一班親自送餐點。圖／長庚國小提供
長庚國小校長謝明杰（右3）、學務處主任郭乃瑋（右2）打扮成外送員到每一班親自送餐點。圖／長庚國小提供
長庚國小校長謝明杰（右3）、學務處主任郭乃瑋（右2）打扮成外送員到每一班親自送餐點。圖／長庚國小提供
長庚國小今年教師節取消大型集會活動，改由校長、學物主任扮成外送員到班級送餐，給全校師生一個驚喜。圖／長庚國小提供
長庚國小今年教師節取消大型集會活動，改由校長、學物主任扮成外送員到班級送餐，給全校師生一個驚喜。圖／長庚國小提供

外送員 教師節 長庚

延伸閱讀

為何越來越多人當外送員？ 眾人直指「2關鍵」超無敵

麥當勞堆著「滿滿餐點」沒人領 外送員怒譙：店家超龜速

找外送員幫忙祭祖？ 民俗專家：害祖先蒙羞不妥

機車變貨車 外送員接單傻眼硬塞「整車掛滿滿」

相關新聞

國中營養午餐驚見蟑螂和塑膠碎片 屏縣府：已處罰廠商

屏東縣萬丹鄉一所國中的營養午餐今年換新廠商，有家長昨天在地方社群網站PO文砲轟，指開學到現在，孩子一直在餓肚子，吃不飽，...

碧湖國小校舍鋼筋外露還掉漆 粉塵險飄進學童食物

北市議員李建昌接獲民眾陳情北市碧湖國小作為海山屋遲遲未重建，他批評，教育局只願東補西修，根本是讓師生每天吸粉塵，電扇還會...

BNT到貨延遲 嘉市5校4300學生擬段考完接種

中央疫情指揮中心昨天表示BNT疫苗延遲到貨，各縣市預計30萬名學生受影響，嘉義市衛生局指出，已排定10月7日、8日接種將...

實施雙語實驗課程重要推手 邱承宗獲師鐸獎

新北市莒光國小校長邱承宗投身教育界逾42年，雖然已在今年7月底退休，對於教育的付出及致力推行雙語實驗課程貢獻仍備受推崇，...

3東扶輪社助台東建和國小改建門面 讓學校有面子！

台東扶輪社結合屏東及羅東扶輪社，捐助資金改善台東建和國小門面，整建校門牌樓，今天辦理捐贈儀式。校長趙文佳說：「校門新牌樓...

台南女中走入胡椒管 成為天氣之子

氣象局南區氣象中心與台南女中共同推動環境教育課程與跨域學習活動，簽署「氣象與環境教育策略聯盟合作備忘錄」，校長鄭文儀今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。