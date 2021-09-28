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幫孩子找到自信與亮點 郭炎煌獲師鐸獎

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導

新北市淡水國小教師郭炎煌從事教職31年，運用多元化的體驗與課程，幫助孩子找到自信與亮點，努力打造出教育理想國，今年獲得師鐸獎肯定。

「教育，不只是單方面的教學。」郭炎煌說，教育的精神應是在做每一種嘗試時，要能適應不同的孩子，並讓孩子去認識與理解，知道自己原來在某一方面可以做得比別人更好。

郭炎煌主要教授美術、書法課程，卻樂於帶領學生進行多元生活體驗。他從種植香草開始傳愛，鼓勵學生從中體驗與感受，懂得付出愛心，他教導學生把香草製作成茶包，義賣所的捐給其他國家的貧童，6年來已經捐出近6萬元。

他還運用「參與式預算」概念，教導學生製作護唇膏、手工皂在園遊會義賣，由學生分組決定捐助單位社福或動保團體，從實務中了解「助人為快樂之本」深意， 5年來已經捐助9個相關慈善機構。

郭炎煌並鼓勵學生團體創作，訓練磨合與默契，多年來已累積創作數十件公共藝術作品，其他還有染布、陶藝創作等，學生除了學習與展現藝術技巧，更可落實藝術即生活的概念，「是很難得的經驗。」

為開拓學生視野，郭炎煌還邀請多位藝術家分享心得，舉辦藝術大師講堂，並與大學傳播學院合作，協助學生實作採訪、拍攝、自製微電影等，藉由多元接觸與啟發，進而了解及發掘自身興趣。

郭炎煌強調，透過多元教育方式可擴大學生的視野，培養觀察力與體驗力，同時將藝術融入日常生活中，開拓視野及美感，展望更美好的未來。

義賣 師鐸獎

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